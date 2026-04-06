Après avoir signé une série de treize victoires, Paulo Fonseca en est à neuf matches sans succès. Il faut remonter à 34 ans pour voir pareil enchaînement à l’OL, avec un coach moqué de tous.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais fonctionne par cycles. Après avoir enchaîné treize victoires entre le 11 décembre et le le 15 février, les Gones ont immédiatement embrayé avec une série de neuf matches sans victoire. Ç’a débuté à Strasbourg (1-3) le 22 février et ça s’est poursuivi ce dimanche à Angers (0-0). Durant cette période, l’OL a non seulement été éliminé de la Coupe de France et de l’Europa League mais il a également reculé de la 3e à la 5e place en championnat. Une série négative qui dure trop longtemps, surtout que le sprint final a débuté.

Fonseca a fait aussi mal que Domenech

Porté aux nues lors de sa série positive, Paulo Fonseca, qui enregistrait les meilleurs résultats pour un entraîneur lyonnais, est aujourd’hui tombé bien bas. Pour preuve, le compte X Stats Foot rappelle que l’OL n’avait plus connu pareille série sans succès depuis 1992. A l’époque, l’entraîneur était un certain Raymond Domenech, aujourd’hui moqué de tous pour sa médiocrité. Son passage à la tête de l’équipe de France et surtout son court passage sur le banc du FC Nantes (décembre 2020-février 2021) ont fini de torpiller le peu de crédit qu’il avait.

Paulo Fonseca est évidemment d’un autre calibre et devrait redresser la barre. Mais cette statistique est la preuve que cette série noire est exceptionnelle pour un club comme l’Olympique Lyonnais.

L'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca a égalé un triste record détenu par… Raymond Domenech https://t.co/Pvfal0rq83 via @lequipe — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OL

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)