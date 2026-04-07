Geronimo Rulli (33 ans) arrivant en fin de contrat en 2027, l’OM pourrait se pencher sur un nouveau gardien au prochain mercato. Un nom revient déjà à Marseille : Agustin Rossi (Flamengo, 30 ans).

L’OM anticipe déjà son prochain mercato et un dossier commence à faire parler du côté de la Commanderie : celui du futur gardien. Si Geronimo Rulli, sous contrat jusqu’en 2027, reste une référence, le club phocéen réfléchit à l’avenir. Et un nom revient avec insistance : Agustin Rossi. Selon Data Scout, le profil de l’Argentin serait tout simplement « parfait pour l’OM. » Et pour cause.

Rossi a un solide CV

À 30 ans, Rossi possède une solide expérience avec plus de 300 matchs disputés sous les couleurs de Boca Juniors et Flamengo. Un vécu précieux pour un poste aussi exposé que celui de gardien à Marseille. Mais ce n’est pas tout. Rossi est réputé pour ses performances sous pression, un critère essentiel dans un environnement aussi exigeant que celui du Vélodrome. Solide sur sa ligne, décisif dans les moments clés, il s’est aussi fait un nom comme spécialiste des tirs au but, un atout non négligeable dans les grandes compétitions. Le timing pourrait également jouer en faveur de l’OM.

En fin de contrat à Flamengo en 2027

Le gardien arrive en fin de contrat en 2027, ce qui pourrait ouvrir la porte à une opportunité de marché intéressante. Reste à savoir si Mehdi Benatia décidera de passer à l’action pour sécuriser ce profil avant la concurrence. Dans une période où Marseille cherche à stabiliser son effectif et à viser plus haut, ce type de recrutement pourrait marquer un tournant. Rossi n’est pas seulement une option : il représente une vraie garantie de fiabilité à moyen terme. Le dossier reste encore au stade de réflexion, mais une chose est sûre : l’OM prépare déjà l’avenir… et ce nom-là pourrait bien devenir l’un des feuilletons du prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)