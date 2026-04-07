Selon Romain Molina, l’OM doit impérativement se qualifier en Ligue des Champions pour assurer son avenir.

La course au podium devient vitale pour l’OM. Alors que la fin de saison approche, Romain Molina alerte sur un enjeu crucial pour le club phocéen : une qualification directe en Ligue des Champions. Pourquoi autant de pression ? Tout simplement pour les finances de l’OM.

« Entre 50 et 80 M€ de revenus supplémentaires »

Selon le journaliste indépendant, une place sur le podium garantirait entre « 50 et 80 millions d’euros de revenus supplémentaires. » Un montant déterminant pour boucler certains dossiers, préparer l’arrivée de nouveaux investisseurs et sécuriser l’avenir économique du club. Frank McCourt, propriétaire de l’OM, se retrouve ainsi sous une double contrainte : assurer le succès sportif tout en anticipant les besoins financiers. Un échec pourrait fragiliser la stratégie de développement et compliquer les négociations avec de potentiels partenaires ou acheteurs.

L’urgence de la Ligue des Champions palpable

L’urgence est donc palpable. Chaque match restant en Ligue 1 devient un test capital. Le moindre faux pas pourrait transformer cette fin de saison en véritable course contre la montre. Pour l’OM, la Ligue des Champions n’est plus seulement une compétition, mais un impératif stratégique. Elle l’a toujours été mais le devient encore davantage aujourd’hui avec le besoin déclaré de s’adosser à de nouveaux investisseurs. Et McCourt le sait : le futur du club dépend de cette qualification.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)