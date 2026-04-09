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OL : pluie de bonnes nouvelles avant Lorient 

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 16:30
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Paulo Fonseca (OL)

En panne de résultats, l’OL doit relancer la machine contre le FC Lorient (20h45). Une aubaine à saisir pour les hommes de Paulo Fonseca. 

L’OL voit enfin s’ouvrir une fenêtre inattendue. Dimanche, le FC Lorient débarque avec un milieu de terrain profondément fragilisé. Son capitaine Fabrice Abergel est forfait, un coup dur tant son rôle est central dans l’équilibre breton. Véritable métronome, il dicte le tempo et sécurise les transitions. Sans lui, c’est toute l’ossature lorientaise qui vacille.

Et ce n’est pas tout. L’absence de Mohamed Bamba vient encore alourdir la facture. L’attaquant, capable de peser sur les défenses, manquera à l’appel. Enfin, un doute entoure Bamo Meïté, ce qui pourrait encore affaiblir une équipe déjà touchée.

Un OL sous pression… mais avec une carte à jouer

Sur le papier, tous les voyants semblent passer au vert pour Lyon. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Car si Lorient arrive diminué, sa dynamique récente est bien meilleure que celle des hommes de Décines. Les Merlus ont retrouvé de la cohérence et une certaine solidité, là où l’OL peine encore à enchaîner. C’est justement ce contraste qui rend ce match aussi crucial. Lyon n’a plus vraiment le droit à l’erreur, surtout face à un adversaire affaibli. L’occasion est trop belle pour ne pas être saisie.

Un match piège en perspective

Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès de confiance. Même amoindri, Lorient reste une équipe capable de surprendre, notamment grâce à son organisation collective et sa capacité à exploiter les espaces. Pour l’OL, l’enjeu sera double : profiter des absences adverses tout en imposant enfin son rythme et sa maîtrise. Une victoire permettrait non seulement de relancer la machine, mais aussi d’envoyer un signal fort.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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