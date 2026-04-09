Pierre Ménès a dévoilé la seule raison pour laquelle Habib Beye reste pour l’instant à l’OM. Et, forcément, son avenir est en suspens sur la Canebière.

Avant le match contre l’AS Monaco (1-2), Habib Beye avait surpris tout le monde en conférence de presse. Le technicien semblait convaincu qu’il méritait une nouvelle saison à la tête de l’OM. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. Pierre Ménès n’a pas tardé à réagir, et sa critique est cinglante : « J’ai été sidéré du boulard d’Habib Beye en conférence de presse avant Monaco, a-t-il affirmé sur sa chaîne Youtube. Dire qu’il mérite une autre saison… mais tu as fait quoi ? 7 matchs, 3 défaites, éliminé de la Coupe de France… rien ! »

Un passif inquiétant

En seulement sept rencontres à l’OM, le bilan de Beye est pour le moins inquiétant. Trois défaites et une élimination prématurée en Coupe de France : des résultats qui ne plaident pas en sa faveur. Pour Ménès, ces chiffres suffisent à remettre en question la légitimité de son maintien. Ménès souligne également le contexte particulier du club : « Peut-être qu’il bénéficie du flou avec le nouveau président et le nouveau directeur sportif… sinon, franchement, il ne mérite rien. » Une manière de rappeler que sans l’incertitude institutionnelle, Beye aurait sans doute déjà été sur la sellette.

Un avenir incertain à l’OM

Cette mise au point de Pierre Ménès éclaire la situation délicate de l’OM. Entre des résultats insuffisants et la pression médiatique, Habib Beye devra prouver qu’il peut renverser la tendance pour rester aux commandes. La suite s’annonce tendue. Chaque match devient crucial, et le moindre faux pas pourrait accélérer les décisions autour de son avenir. Pour l’instant, le flou autour de la direction du club semble jouer en sa faveur, mais cela pourrait ne pas durer. Pour dissiper les doutes, rien de mieux qu’une victoire convaincante contre le FC Metz vendredi soir à l’Orange Vélodrome (21h).

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)