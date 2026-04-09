En panne de résultats, l’OL pourrait relever la tête avec le retour annoncé d’un de ses meilleurs éléments : Ernest Nuamah (22 ans).

Rien ne va plus à l’OL. Après un nouveau faux pas à Angers, les Gones pointent désormais à une inquiétante 6e place en Ligue 1. La dynamique est clairement négative, au pire moment de la saison, alors que la lutte pour le podium s’intensifie face à des concurrents comme l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais ou encore le LOSC Lille. Le constat est dur, et il est partagé en interne comme à l’extérieur. Pour Sidney Govou, le problème est clair : « Cette fin de saison allait véritablement se jouer à l’expérience. Et là, on a senti une équipe qui en manquait cruellement. »

Nuamah, le facteur X attendu

Dans ce contexte tendu, une bonne nouvelle pourrait tout changer : le retour de Ernest Nuamah. Blessé ces dernières semaines, l’ailier est considéré comme l’un des joueurs les plus capables de faire basculer un match à lui seul. Govou insiste d’ailleurs sur son importance : « Je ne sais pas si le retour de Nuamah va peser, mais c’est le genre de joueur qui manque cruellement en ce moment », a-t-il défendu dans Le Progrès. Un constat révélateur du manque d’impact offensif actuel de l’OL.

Un calendrier piégeux

Sur le papier, la fin de saison lyonnaise semble plus abordable. Mais attention au piège. Comme le souligne Govou, cette impression de facilité pourrait jouer des tours à un groupe déjà en manque de confiance. « Le programme me paraît moins relevé… mais cela peut aussi être un piège », prévient-il. Dans une Ligue 1 aussi serrée, la moindre erreur peut coûter très cher.

Le podium relancé ?

Avec six matchs encore à disputer, tout reste possible. Mais une chose est sûre : sans réaction rapide, l’OL risque de voir ses concurrents prendre définitivement le large. Le retour de Nuamah arrive peut-être au moment parfait. Suffisant pour relancer Lyon dans la course au podium ? Réponse dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)