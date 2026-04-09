En panne de résultats, l’OL pourrait relever la tête avec le retour annoncé d’un de ses meilleurs éléments : Ernest Nuamah (22 ans).
Rien ne va plus à l’OL. Après un nouveau faux pas à Angers, les Gones pointent désormais à une inquiétante 6e place en Ligue 1. La dynamique est clairement négative, au pire moment de la saison, alors que la lutte pour le podium s’intensifie face à des concurrents comme l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais ou encore le LOSC Lille. Le constat est dur, et il est partagé en interne comme à l’extérieur. Pour Sidney Govou, le problème est clair : « Cette fin de saison allait véritablement se jouer à l’expérience. Et là, on a senti une équipe qui en manquait cruellement. »
Nuamah, le facteur X attendu
Dans ce contexte tendu, une bonne nouvelle pourrait tout changer : le retour de Ernest Nuamah. Blessé ces dernières semaines, l’ailier est considéré comme l’un des joueurs les plus capables de faire basculer un match à lui seul. Govou insiste d’ailleurs sur son importance : « Je ne sais pas si le retour de Nuamah va peser, mais c’est le genre de joueur qui manque cruellement en ce moment », a-t-il défendu dans Le Progrès. Un constat révélateur du manque d’impact offensif actuel de l’OL.
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Un calendrier piégeux
Sur le papier, la fin de saison lyonnaise semble plus abordable. Mais attention au piège. Comme le souligne Govou, cette impression de facilité pourrait jouer des tours à un groupe déjà en manque de confiance. « Le programme me paraît moins relevé… mais cela peut aussi être un piège », prévient-il. Dans une Ligue 1 aussi serrée, la moindre erreur peut coûter très cher.
Le podium relancé ?
Avec six matchs encore à disputer, tout reste possible. Mais une chose est sûre : sans réaction rapide, l’OL risque de voir ses concurrents prendre définitivement le large. Le retour de Nuamah arrive peut-être au moment parfait. Suffisant pour relancer Lyon dans la course au podium ? Réponse dans les prochaines semaines.
Le calendrier de fin de saison de l’OL :
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)