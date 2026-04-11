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FRANCE

OM Mercato : une piste estampillée FC Barcelone ne veut plus venir

Par Raphaël Nouet - 11 Avr 2026, 21:24
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Oscar Mingueza fêtant un but avec l'un de ses coéquipiers du Celta.

L’OM ne ferait plus partie de la liste des clubs intéressés par Oscar Mingueza, défenseur polyvalent formé au FC Barcelone, qui s’apprête à quitter le Celta Vigo gratuitement cet été.

Jusqu’au 1er janvier, l’OM de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi envisageait l’avenir avec sérénité. Et espérait réaliser une grosse intersaison 2026 pour que la troisième saison du projet lancé en 2024 soit couronnée de succès. Et puis, tout a dérapé. Des résultats décevants, une humiliation à Bruges en Champions League (0-3) puis une autre en Ligue 1 au Parc (0-5) ont fait exploser le trio. Et torpillé les rêves de montée en puissance sur trois ans. Cet été, comme trop souvent ces dernières années, il faudra tout reconstruire, au grand dam de supporters qui sont pourtant les premiers responsables de cette instabilité…

Le Barça songe aussi à le faire revenir

La conséquence de tout ça, c’est que les joueurs courtisés autrefois par Benatia et Longoria ne devraient pas venir. Tel Oscar Mingueza. Le défenseur espagnol de 26 ans arrive en fin de contrat au Celta Vigo, où il a refusé de prolonger. L’OM faisait partie de ses courtisans l’hiver dernier. Mais désormais, selon Ekrem Konur, il a été écarté. Un tiers de la Premier League (Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Everton) est sur le coup, de même que le FC Barcelone, son club formateur.

Dommage car Mingueza présente un profil très intéressant. Défenseur central, il peut aussi évoluer dans le couloir droit. Sa technique et son sens du jeu, travaillé à la Masia, sont importants. Quand l’OM ne prolongera pas le catastrophique Benjamin Pavard, qui est aussi polyvalent, Mingueza aurait constitué un remplaçant largement meilleur…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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