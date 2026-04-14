Alors que le nom de Rodolphe Saadé circule toujours autour de l’OM, un énorme dossier économique pourrait rebattre toutes les cartes et détourner ses priorités.

Le futur de l’OM pourrait être indirectement impacté par un dossier bien plus large que le sport. En effet, selon Challenges, la vente du groupe M6 serait relancée, avec une volonté de finalisation accélérée par Bertelsmann, actionnaire actuel.

CMA CGM intéressé par le rachat de M6

Dans ce contexte, plusieurs grands groupes sont positionnés, dont Bouygues via TF1, mais aussi CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, déjà régulièrement cité dans l’environnement marseillais. Ce dossier médiatique de grande ampleur pourrait cependant changer la hiérarchie des priorités du groupe marseillais. Une opération de cette taille mobiliserait logiquement une grande partie des ressources et de l’attention stratégique du groupe, rendant plus complexe un investissement massif dans le football à court terme.

Des cartes rebattues à l’OM ?

En coulisses, cela ne signifie pas un désengagement total de CMA CGM vis-à-vis de Marseille, mais plutôt un rééquilibrage des ambitions à l’échelle nationale et internationale. Pour l’OM, le timing interroge. Alors que le club cherche encore des soutiens solides pour accompagner son projet sportif et structurel, cette recomposition du paysage médiatique français pourrait retarder, voire compliquer, certaines évolutions attendues. Dans ce contexte, le dossier Saadé reste donc ouvert… mais nettement plus incertain qu’auparavant.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)