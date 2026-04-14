Sur le départ de l’AS Rome, Neil El Aynaoui (24 ans) est la cible du Real Madrid et du FC Barcelone.

Personne ne l’avait vu venir… et pourtant. Neil El Aynaoui est en train de devenir l’un des noms chauds du prochain mercato estival. En difficulté à l’AS Rome, le milieu marocain attire déjà les regards des plus grands clubs européens. Et pas n’importe lesquels. Selon Africafoot, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent de très près sa situation. Une bataille entre géants qui pourrait rapidement s’intensifier dans les prochaines semaines.

Une situation frustrante à Rome

Arrivé avec de grandes ambitions, El Aynaoui peine encore à s’imposer sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Avec 29 apparitions cette saison, souvent en sortie de banc, son temps de jeu reste limité. Un contexte frustrant… mais pas inquiétant pour le joueur, qui voit cette période comme une étape transitoire. Son objectif est clair : rebondir rapidement, que ce soit à Rome ou ailleurs.

Paradoxalement, c’est loin de son club qu’El Aynaoui brille le plus. Avec la sélection marocaine dirigée par Mohamed Wahbi, il monte clairement en puissance. Les performances récentes de l’ancien milieu du RC Lens face à l’Équateur et au Paraguay ont marqué les esprits. Suffisant pour renforcer encore son attractivité sur le marché. Et en ligne de mire, un objectif majeur : la Coupe du monde 2026, véritable vitrine planétaire.

Un profil qui fait rêver… jusqu’à Marseille ?

Si le Barça et le Real Madrid tiennent la corde, d’autres clubs comme le RB Leipzig restent à l’affût. Mais un autre élément intrigue : le profil d’El Aynaoui correspond parfaitement à ce que recherchent de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille. Technique, mobile, capable de casser des lignes… le Marocain coche beaucoup de cases. Reste une réalité : face à la concurrence des géants européens, l’OM semble aujourd’hui hors-jeu.

Sous contrat jusqu’en 2030, El Aynaoui n’est pas officiellement sur le marché. Mais sa situation à Rome et l’intérêt grandissant autour de lui pourraient accélérer les choses. Surtout si le joueur brille sur la scène internationale. Une chose est sûre : ce dossier est en train de prendre une dimension inattendue… et pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)