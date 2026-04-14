Si plusieurs clubs français ne diraient pas non à l’arrivée de nouveaux investisseurs, le Montpellier HSC est le mieux loti. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Le rachat est à la mode en France. Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 attirent régulièrement des capitaux étrangers, le cas du Montpellier HSC suscite de plus en plus de questions en coulisses. Le club héraultais serait en discussion avec un fonds anglais, dans l’optique d’un éventuel rachat. Mais derrière l’opportunité sportive et économique, le dossier apparaît déjà extrêmement fragile.

Un bilan financier alarmant

Comme l’a détaillé Romain Molina dans une récente analyse, la situation économique du club est particulièrement préoccupante. Il évoque notamment des chiffres très lourds : « À Montpellier, on a remis plus de 16M€, la faute à un bilan exceptionnel. Montpellier génère à peu près 28M€ pour une masse salariale de 42M€… Vous avez bien entendu, 42M€ de masse salariale pour 28M€ de revenus, 41M€ de pertes avant transferts ! » Un déséquilibre structurel qui place le club dans une situation délicate avant même toute opération de vente.

Un modèle déjà sous tension

Au-delà des chiffres, c’est l’ensemble du modèle économique qui interroge. Entre charges salariales élevées, résultats sportifs irréguliers et dépendance aux ventes de joueurs, le club semble évoluer dans une zone de fragilité chronique. Toujours selon les éléments évoqués, même les infrastructures pourraient devenir un sujet sensible dans les discussions avec les potentiels repreneurs.

Un rachat loin d’être une garantie de stabilité

Si l’arrivée d’un investisseur étranger est souvent perçue comme une bouffée d’oxygène, le cas montpelliérain pourrait s’avérer plus complexe. Dans ce contexte, l’acheteur potentiel devra assumer un passif important et reconstruire un modèle économique viable avant même de penser projet sportif.

Autrement dit, loin d’être une solution miracle, ce rachat pourrait surtout représenter un pari risqué. « Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans le bilan, je pense que, voilà… Et à Montpellier, on cherche à vendre le club à un fond anglais. Je n’ai pas encore tous les détails, mais je souhaite bien du courage à l’acheteur. Je rappelle qu’à la base, Grammont, Montpellier voulait le louer au nouvel acquéreur… Si quelqu’un est assez “couillu” pour cela, grande », poursuit Molina.

Un signal d’alerte pour la Ligue 1

Ce dossier met en lumière une réalité plus large : la fragilité financière de nombreux clubs de Ligue 1, dépendants des droits TV et des transferts pour équilibrer leurs comptes. Dans ce paysage instable, chaque rachat peut vite devenir une opération délicate… voire un véritable casse-tête. Et Montpellier pourrait bien en être l’exemple le plus parlant.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)