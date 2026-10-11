FC Barcelone, Real Madrid, PSG : la bataille s’intensifie pour six pépites

Le FC Barcelone entend anticiper les prochains mouvements sur le marché des jeunes talents. Deco aurait placé six joueurs sous surveillance, avec une priorité déjà convoitée par le Real Madrid et le PSG.

JJ Gabriel, la priorité de Deco

Le Barça poursuit sa stratégie tournée vers les éléments prometteurs. Selon les informations relayées par BeFootball, le directeur sportif blaugrana Deco cible six jeunes joueurs afin de prendre de l’avance sur le marché.

La priorité du dirigeant portugais se nommerait JJ Gabriel. Le jeune Anglais se retrouve au centre d’une concurrence particulièrement relevée puisque le Real Madrid et le PSG seraient également intéressés par son profil. Aucun montant, statistique ou détail concernant d’éventuelles négociations n’a toutefois été communiqué à ce stade.

Le dossier n’est pas entièrement nouveau. Le talent anglais avait déjà été associé aux trois géants européens, ainsi qu’à Manchester United. La lutte autour de JJ Gabriel pourrait donc devenir l’un des dossiers à suivre chez les jeunes joueurs.

Cinq autres profils dans le viseur

Deco ne miserait pas tout sur la piste anglaise. Arthur Dias, Josh King, Eduardo Conceiçao, Gabriel Rajkovic et Cavan Sullivan figureraient également sur les tablettes du FC Barcelone. Cette liste réunit ainsi deux Brésiliens, deux Anglais, un Norvégien et un Américain.

Le Barça cible six jeunes joueurs pour anticiper le marché. JJ Gabriel serait la priorité de Deco devant Arthur Dias, Josh King, Eduardo Conceiçao, Gabriel Rajkovic et Cavan Sullivan. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2109316375311433790

Les éléments disponibles ne permettent pas encore de connaître la hiérarchie établie derrière JJ Gabriel. Aucune valeur marchande, donnée de performance ou offre du Barça n’est mentionnée pour ces cinq pistes. Il s’agit donc, en l’état, d’un travail de surveillance et non de dossiers annoncés comme avancés.

Le Barça veut anticiper la concurrence

Cette veille élargie illustre la volonté du club catalan de détecter rapidement les jeunes talents susceptibles d’animer les prochains marchés. Le Barça regarde bien au-delà de l’Espagne, avec des profils identifiés en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis.

La présence du Real Madrid et du PSG dans le dossier prioritaire rappelle néanmoins la difficulté de transformer cette anticipation en recrutement. Les grands clubs cherchent eux aussi à se positionner très tôt, avant que la cote des joueurs concernés ne grimpe et que la concurrence ne devienne plus difficile à maîtriser.

Des pistes encore très préliminaires

À ce stade, aucune discussion concrète, proposition ou décision des joueurs cités n’a été rapportée. Le FC Barcelone semble surtout constituer une liste de profils à suivre pour préparer l’avenir, sous l’impulsion de Deco.

JJ Gabriel apparaît comme le nom le plus chaud de cette sélection, mais le Barça devra composer avec deux concurrents disposant eux aussi d’un fort pouvoir d’attraction. Pour les cinq autres joueurs, la surveillance catalane reste la seule information établie dans les éléments relayés.