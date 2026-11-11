Les infos du jour : Digard visé par Lens, Ajorque fait rêver Marseille, Sage priorité surprise !

Didier Digard, favori pour succéder à Cahuzac sur le banc du RC Lens

Libre depuis son départ du Havre, Didier Digard est sérieusement envisagé par les dirigeants lensois pour prendre la succession de Yannick Cahuzac. Son profil plaît en interne et sa disponibilité joue en sa faveur, même si aucune décision définitive n’a encore été prise par le club artésien.

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Ajorque plébiscité par les supporters pour renforcer l’attaque de l’OM

Ludovic Ajorque, attaquant du Stade Brestois, séduit massivement les supporters de l’OM selon un sondage réalisé en ligne. Malgré l’échec du transfert l’été dernier, la piste pourrait être relancée prochainement, alors que l’avant-centre rêve toujours de rejoindre Marseille.

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Pierre Sage priorité du RC Lens, deux alternatives restent en lice

Pierre Sage serait désormais le premier choix de la direction du RC Lens pour remplacer Yannick Cahuzac, selon L’Équipe. Toutefois, le club n’a pas encore transmis de proposition et deux autres techniciens restent en embuscade si les discussions n’aboutissent pas avec l’actuel coach de Crystal Palace.

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La victoire de l’ASSE ternie par les errements de Ballo face à Laval

Malgré un succès important contre Laval (2-0), la prestation de Thierno Ballo a suscité la frustration des supporters stéphanois. L’attaquant a multiplié les hors-jeu, relançant le débat sur ses difficultés de placement, un problème déjà pointé lors de précédentes rencontres cette saison.

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Kroupi promis à l’élite, mais Bournemouth inquiète pour la suite

Walid Acherchour estime qu’Éli Junior Kroupi a le potentiel pour figurer parmi les meilleurs joueurs mondiaux, à condition d’éviter les blessures. Le consultant pointe cependant le risque que son passage à Bournemouth freine sa progression vers des clubs comme le PSG, le Barça ou le Bayern.

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Cabella regrette la relégation du FC Nantes et son faible temps de jeu

Rémy Cabella, prêté au FC Nantes la saison passée, revient sur la descente du club et exprime sa déception quant à son faible temps de jeu sous Vahid Halilhodžić. Le milieu offensif pensait pouvoir contribuer au maintien, mais pointe le manque de réussite et le niveau élevé de la Ligue 1.

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L’IA prédit une remontée spectaculaire du FC Nantes, l’ASSE en tête

Selon une projection basée sur l’intelligence artificielle, l’ASSE devrait rester leader de Ligue 2 tandis que le FC Nantes, actuellement 14e, pourrait réaliser une remontée impressionnante. Montpellier et Reims sont également pressentis pour bousculer la hiérarchie d’ici la fin de saison.

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Mayenda inquiète déjà à Rennes, les 22 M€ peinent à convaincre

Titularisé contre Lille, Eliezer Mayenda n’a pas su s’imposer dans l’attaque rennaise, confirmant des débuts difficiles depuis son arrivée. Malgré des qualités dans les duels, l’attaquant peine à être décisif, laissant Franck Haise dans l’attente d’un déclic offensif pour justifier l’investissement.

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Le FC Nantes reste prudent malgré le succès à Pau en Ligue 2

Après la victoire à Pau (2-0), les Canaris remontent à la 14e place de Ligue 2 mais restent vigilants avant la Coupe de France. Lucas Perrin insiste sur la nécessité de confirmer ce résultat et de conserver la solidarité affichée, alors que le maintien reste l’objectif prioritaire du groupe.

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Poirier conforté sur le banc du FC Nantes après la victoire à Pau

La victoire des Canaris à Pau (2-0) a permis à Grégory Poirier de regagner la confiance des supporters. D’après un sondage, près de 80 % des votants estiment qu’il restera en poste au moins jusqu’à l’hiver, après une période de résultats difficiles pour le FC Nantes.

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