Kévin Pedro brille à l’ASSE, la France regrette son choix congolais

Le jeune défenseur Kévin Pedro s’impose à l’ASSE mais a choisi la sélection de la RDC, malgré un passage chez les jeunes Bleus. Ses débuts internationaux réussis suscitent des regrets en France, où son profil polyvalent aurait pu intéresser l’équipe nationale, en manque de solutions à droite.

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Les supporters du FC Nantes privés de déplacement à Montpellier

Les fans nantais ne pourront pas accompagner leur équipe lors du match à Montpellier début décembre, une nouvelle interdiction de déplacement venant s’ajouter à une série de restrictions déjà subies cette saison. Cette décision pèse sur l’ambiance autour d’une affiche déjà sous tension.

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L’OM surveille la situation d’Anguissa, un retour possible cet hiver

André-Frank Zambo Anguissa pourrait quitter Naples en janvier, faute d’accord pour prolonger. L’OM, où il a déjà évolué, suit de près ce dossier et pourrait tenter de rapatrier le milieu camerounais pour renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal.

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Pinault exige des changements, Rennes prépare un mercato agité

Face aux résultats décevants et aux dépenses du Stade Rennais, la famille Pinault réclame des éclaircissements et envisage des départs dès cet hiver. Plusieurs joueurs et dirigeants pourraient être concernés par ce grand ménage, alors que l’actionnaire attend des garanties sportives et financières.

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Robin Risser (RC Lens) critiqué après sa sélection chez les Bleus

La convocation de Robin Risser en équipe de France fait débat, alors que le gardien du RC Lens traverse une période difficile et vient d’encaisser neuf buts contre Côme. Son attitude et ses performances interrogent, certains estimant que sa sélection n’est pas justifiée actuellement.

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Le RC Lens fixe un plafond salarial pour Pierre Sage

Le RC Lens souhaite faire revenir Pierre Sage sur son banc mais se montre prudent financièrement : le club ne compte pas dépasser 150 000 euros bruts mensuels pour son futur entraîneur. Cette limite vise à éviter de nouvelles dépenses après plusieurs changements de coach cette saison.

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L’OL rassuré après l’opération du genou de Pavel Šulc

Opéré du ménisque en République tchèque, Pavel Šulc entame désormais sa convalescence. L’attaquant lyonnais, absent depuis fin octobre, pourrait effectuer son retour à la compétition fin février ou début mars, offrant une perspective encourageante à l’OL pour la suite de la saison.

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Tensions persistantes chez les Bleus après la défaite contre l’Italie

La défaite face à l’Italie a ravivé les tensions au sein de l’équipe de France. Des problèmes logistiques et des critiques visant le team manager Laurent Georges fragilisent l’ambiance, alors que la Fédération fait face à une pression accrue en pleine période de doutes.

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