Stade Rennais Mercato : Rongier a reçu un cadeau spécial FC Nantes, sa réaction est hilarante !  

Valentin Rongier n’a pas tardé à faire parler de lui au Stade Rennais. Pour sa présentation officielle, le milieu de terrain a reçu un cadeau pour le moins inattendu : une chèvre en figurine, clin d’œil à une vieille provocation dans les rangs du FC Nantes.

Il y a des présentations plus classiques. Et puis il y a celle de Valentin Rongier au Stade Rennais. Recruté en provenance de l’Olympique de Marseille, l’ancien capitaine de l’OM a été officiellement signé un contrat de trois ans ce lundi. Et le club breton a visiblement de la mémoire… et le sens de l’humour.

Rongier s’est vu remettre une figurine de chèvre. Un clin d’œil direct à une publication devenue culte : en 2017, alors qu’il évoluait encore au FC Nantes, le joueur avait posté une photo de chèvres avec le message « Coucou les Rennais », un tacle moqueur qui avait enflammé les réseaux à l’époque. Une provocation restée dans les mémoires côté Rouge et Noir.

« J’aime trop, je rejoins les GOAT »

Mais loin d’être gêné, Rongier a accueilli ce geste avec beaucoup d’autodérision. « J’aime trop, je rejoins les GOAT », a-t-il lancé, avec le sourire. « C’est ça le football, c’est ce qu’on aime. Ça, c’est la vie. Merci pour ce beau cadeau les gars. »

À 30 ans, le milieu de terrain semble déjà vouloir tourner la page des vieilles querelles régionales. Son intégration dans le vestiaire rennais s’annonce détendue, malgré ce clin d’œil piquant à son passé nantais. Côté supporters, ce genre de séquence devrait également détendre l’atmosphère autour d’un transfert qui aurait pu diviser.