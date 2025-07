OL Mercato : Fonseca vend la mèche pour la deuxième recrue lyonnaise !

Selon Paulo Fonseca, l’OL devrait bien engager Ruben Kluivert (Casa Pia).

L’OL n’a pu faire mieux que match nul ce mercredi en amical contre Molenbeek (0-0) et pour ses débuts, la recrue portugaise Afonso Moreira ne s’est pas vraiment mise en évidence. A l’issue de la rencontre, Paulo Fonseca a effectué un point Mercato où il a notamment été question de la possible arrivée de Ruben Kluivert. Et le Portugais s’est montré confiant sur l’issue du dossier.

Kluivert à l’OL, c’est pour bientôt

« Je dois dire la vérité, Kluivert est une possibilité pour nous. C’est un défenseur central rapide, il correspond au jeu qu’on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s’il arrive les prochains jours, mais je pense que oui », a déclaré le coach dans un grand sourire, dans des propos rapportés par le site OlympiqueetLyonnais. Et à Fonseca d’ajouter, pour la fin du Mercato… « Toutes les lignes sont à renforcer. Nous devons bien cibler les joueurs. Mais, à la fin, je pense que nous avons la possibilité de faire une bonne équipe. Nous avons des cibles bien définies et si les joueurs viennent, nous aurons une bonne équipe. »