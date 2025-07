Mercato : l’OL veut faire annuler un transfert bouclé par John Textor !

L’OL tente de faire annuler le transfert du gardien américain de Nottingham Forest, Matt Turner.

L’info est signée L’Equipe, ce mercredi. Le média révèle que l’OL et sa nouvelle direction ont engagé une procédure pour tenter de faire annuler un transfert bouclé par John Textor avec son club « ami » de Nottingham Forest : celui du gardien américain Matt Turner, qui s’élève à 8 M€.

L’OL a missionné un avocat

L’Ol co,sidère que l’international américain (52 sélections) n’a pas le niveau pour être numéro 1 en cas de vente de Lucas Perri et qu’il n’y a pas de place au club pour un numéro 2 à ce tarif. « Ce transfert viendrait anéantir les projets de recrutements « malins » et à moindre coût pour renforcer l’effectif, et la compétitivité sportive pour la saison qui s’annonce en serait largement impactée », ajoute L’Equipe, qui croit savoir que l’OL a missionné un avocat spécialisé qui est entré lundi en relation avec Nottingham Forestpour revenir sur les engagements du club, « en faisant valoir un changement de gouvernance et surtout un nouveau budget en lien avec la DNCG qui ne permet plus ce genre de mouvements ». Reste à savoir si une solution amiable sera trouvée ou non…