PSG Mercato : Chevalier (LOSC) a repoussé 2 clubs anglais… pour mieux attendre Paris ?

Le gardien du LOSC, Lucas Chevalier, est toujours suivi par le PSG pour succéder à Gianluigi Donnarumma si celui-ci ne veut pas prolonger. En attendant, il a repoussé deux clubs anglais.

🟧 Piste crédible

L’actualité mercato du PSG flirte actuellement avec le néant. Et pour cause, tout le monde a pris des vacances bien méritées après l’historique saison 2024-25 qui aura été un véritable marathon ! Même les pistes importantes, comme celle menant au défenseur ukrainien Illya Zabarny, ne sont pas relancées. Même chose pour les prolongations, comme celle de Gianluigi Donnarumma. Il ne reste plus qu’un an de contrat au gardien italien et il faudrait pourtant trancher rapidement car, s’il refuse de prolonger, le mieux serait de le vendre cet été.

Chevalier se plaît à Lille… et attend Paris ?

Auquel cas, Paris se tournerait vers le marché des gardiens avec une idée précise en tête : Lucas Chevalier. Selon L’Equipe, le Lillois est la priorité des deux Luis, Campos et Enrique, en cas de départ de Donnarumma. Le quotidien sportif ajoute que le portier de 23 ans a repoussé les offres de deux clubs anglais, l’une provenant de Bournemouth, l’autre d’une écurie dont le nom n’a pas filtré mais qui serait du même niveau que les Cherries. Parce qu’il se plaît à Lille, mais également pour ne pas passer à côté d’une occasion de signer au PSG ? C’est possible.

Si Donnarumma venait à être transféré, le PSG se heurterait tout de même à un autre écueil en la personne d’Olivier Létang. Le président du LOSC est certes un ancien dirigeant parisien mais il est toujours très dur en affaire et ne manquerait pas de réclamer une indemnité très élevée pour son jeune international tricolore.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pour le PSG, le mieux serait de prolonger Gianluigi Donnarumma. Mais si l’Italien venait à partir, Lucas Chevalier serait assurément l’une des meilleures opportunités sur le marché des gardiens de but, avec peut-être Mike Maignan (AC Milan), formé au club. »