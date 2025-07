OL Mercato : de nouvelles recrues annoncées !

Selon Matthieu Louis-Jean, le recrutement de l’OL est loin d’être terminé.

Mercredi soir, l’OL s’est largement imposé 4 à 0 face à Majorque en amical, en Autriche, où les Gones sont en stage. Et dans la foulée du match, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique des Gones, a fait un point Mercato au micro d’OLTV. « Pour l’instant ça se passe plutôt bien. Paulo Fonseca est content. A nous de faire le nécessaire pour améliorer l’équipe », a-t-il confié.

Les postes à renforcer sont ciblés à l’OL

Un Mercato sous la tutelle de la DNCG, qui n’empêche pas Louis-Jean d’être ambitieux. « On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe. On a deux jeunes joueurs qui viennent d’arriver. Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde. L’objectif était de diminuer la masse salariale et de se séparer de joueurs. On va entrer dans une troisième phase avec le recrutement.» Une phase où, on l’a compris, l’OL va tenter de se renforcer judicieusement, avec Louis-Jean et Fonseca à la baguette.