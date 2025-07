OL Mercato : le successeur de Caleta-Car déjà identifié !

Selon Matthieu Louis-Jean, le recrutement de l’OL est loin d’être terminé. Et après Riben Kluivert, un autre Néerlan,dais est ciblé…

Mercredi soir, l’OL s’est largement imposé 4 à 0 face à Majorque en amical, en Autriche, où les Gones sont en stage. Et dans la foulée du match, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique des Gones, a fait un point Mercato au micro d’OLTV. « On a deux jeunes joueurs qui viennent d’arriver. Des joueurs vont encore nous rejoindre, surtout dans le secteur offensif. Au milieu aussi. On sait qu’il manque du monde.»

Doekhi (Union Berlin) plait à l’OL

Tyler Morton de Liverpool et Pierre Lees-Melou (Brest) sont ciblés, mais selon Foot Mercato, après uiben Kluivert, l’OL lorgne un autre joueur néerlandais en la personne de Danilho Doekhi, le défenseur central de l’Union Berlin. Ancien international espoir (5 sélections), le joueur est titulaire dans son club depuis son arrivée en 2022 et à 27 ans il n’a plus qu’un an de contrat. Doekhi sort d’une belle saison (36 matchs joués, 1 but) et pourrait être disponible pour 9 millions d’euros. Il viendrait remplacer à Lyon Duje Caleta-Car, proche de rejoindre la Real Sociedad. A suivre…