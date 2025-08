OL Mercato : le jackpot pour Textor, merci l’Arabie saoudite !

L’ancien président de l’OL devrait renflouer les caisses de Botafogo grâce à une vente assez juteuse.

Al-Nassr poursuit son Mercato. Non content d’avoir arraché Joao Felix pour 55 millions d’euros alors que le joueur de Chelsea se dirigeait vers Benfica, le club de Cristiano Ronaldo visait Antony, l’attaquant brésilien de Manchester United. Mais l’ancien joueur de l’Ajax ne jure que par le Betis Séville où il avait été prêté l’hiver dernier. Et le plan B d’Al Nassr va faire un heureux : John Textor !

Luiz Henrique pourrait rapporter gros à Botafogo

C’est en effet vers Luiz Henrique que le club saoudien va se tourner. Or, l’attaquant brésilien du Zenith Saint-Petersbourg a débarqué en Russie en provenance de Botafogo il y a un an et Botafogo touchera 30% d’une future vente du joueur. Selon Estadio Deportivo, Al-Nassr prépare actuellement une offre de 70 millions pour s’attacher ses services. Ce sont donc un peu plus de 20 millions qui pourraient être reversés à Botafogo si le deal va au bout.