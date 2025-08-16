OL : Cherki aussi a passé un bon samedi (vidéo)

Parti de l’OL cet été, Rayan Cherki a inscrit un but avec Manchester City sur la pelouse de Wolverhampton (4-0).

Hormis Pierre Sage, la plupart des Lyonnais ont vécu un très bon samedi après-midi ! Les Gones se sont imposés sur la pelouse du RC Lens (1-0) au terme d’une performance de haute volée qui laisse à penser qu’ils pourront se mêler à la course pour les places européennes cette saison. Et puis, beaucoup plus au Nord, dans la black country de l’Angleterre, Rayan Cherki a inscrit un très joli but lors de la victoire de Manchester City à Wolverhampton (4-0).

Dans une rencontre qui a vu Erling Haaland inscrire un doublé et la recrue Tijani Reijnders réaliser une grosse prestation au milieu (avec un but à la clef), l’ancien attaquant de l’OL a remplacé le Norvégien à la 73e. Sept minutes plus tard, il réalisait un une-deux avec un partenaire à 25 mètres des buts adverses, s’avançait et expédiait une frappe croisée victorieuse à l’entrée de la surface. Magnifique !