RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : le jeu à la nantaise de retour dès samedi à la Beaujoire ?

Kelvin Amian (FC Nantes)
Bastien Aubert
30 août 2025

Kelvin Amian, capitaine du FC Nantes, reconnaît les erreurs et les occasions manquées lors de la défaite à Strasbourg mais reste optimiste pour la suite de la saison. 

Deux mathes, deux défaites. Le début de saison du FC Nantes n’est pas pour rassurer les supporters des Canaris, déjà inquiets par les performances en préparation. Après une série de rencontres où les Canaris ont manqué de réalisme devant le but, notamment dimanche à Strasbourg (0-1), Kelvin Amian a livré son analyse sur Ligue 1 + : « Il fallait être plus tueurs avec les belles occasions que nous avons eues, faire la meilleure passe, mieux finir. » 

Malgré ces regrets, le capitaine du FC Nantes se veut rassurant pour l’avenir : « On met notre jeu en place mais on a montré de belles choses. Il ne manque pas grand-chose. On a montré du beau football. Il ne faut pas se décourager : le jeu à la nantaise ne va pas tarder. »

Samedi, le FC Nantes reçoit l’AJ Auxerre à la Beaujoire pour le compte de la 3e journée de L1 (19h). Cette rencontre pourrait être le moment idéal pour observer un retour en force du style qui a fait la réputation du club : des combinaisons rapides, du jeu collectif et de la créativité dans le dernier tiers. Les supporters espèrent que les Canaris auront corrigé leurs défauts et seront capables de concrétiser leurs occasions pour renouer avec le beau football.

Aj AuxerreFC NantesLigue 1
#A la une#AVANT-MATCH#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?
Mercato...

RC Lens Mercato : nouveau rebondissement en vue avec un retour inattendu ?

Par William Tertrin
Kelvin Amian (FC Nantes)
Aj Auxerre...

FC Nantes : le jeu à la nantaise de retour dès samedi à la Beaujoire ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)
Mercato...

OL Mercato : Georges Mikautadze en larmes au moment de quitter Lyon pour Villarreal (vidéo)

Par William Tertrin
OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1
Mercato...

OL Mercato : Lyon a ciblé le remplaçant de Georges Mikautadze en Ligue 1

Par William Tertrin
OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !
Mercato...

OM Mercato : Hamed Traoré n’entend pas cirer le banc !

Par Laurent Hess
Bruno Genesio, le coach du LOSC.
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : un départ officiel, deux nouvelles arrivées en vue… ça chauffe à l’OM !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !
ASSE...

ASSE Mercato : Enzo Bardeli brille encore, les Verts accélèrent !

Par Laurent Hess
Les supporters de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un record monumental en vue contre Grenoble !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un cador de Ligue 1 prêt à mettre le paquet sur Louis Leroux !
AS Monaco...

FC Nantes Mercato : un cador de Ligue 1 prêt à mettre le paquet sur Louis Leroux !

Par Laurent Hess
De Zerbi prépare une surprise : Bilal Nadir titulaire contre l’OL ?
Ligue 1...

De Zerbi prépare une surprise : Bilal Nadir titulaire contre l’OL ?

Par Louis Chrestian
Ligue 1 Mercato : après Singo et Magassa, Monaco va transférer Ben Seghir !
AS Monaco...

Ligue 1 Mercato : après Singo et Magassa, Monaco va transférer Ben Seghir !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : la destination de Conrad Harder dévoilée, une autre piste que Lucas Stassin (ASSE) activée en Ligue 1
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : la destination de Conrad Harder dévoilée, une autre piste que Lucas Stassin (ASSE) activée en Ligue 1

Par Laurent Hess
PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !
Mercato...

PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Joel Ordonez, une volte face qui passe mal à Marseille !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un club pousse fort pour Abline, Kita ne cède toujours pas !

Par Laurent Hess
Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !
Mercato...

Mercato : Viré par Fenerbahçe, José Mourinho franchit la barre des 100 millions d’euros grâce à ses licenciements !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin ?
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin ?

Par Laurent Hess
OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées
Juventus Turin...

OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées

Par Laurent Hess
OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée
Mercato...

OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo
Liga...

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet