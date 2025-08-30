Kelvin Amian, capitaine du FC Nantes, reconnaît les erreurs et les occasions manquées lors de la défaite à Strasbourg mais reste optimiste pour la suite de la saison.

Deux mathes, deux défaites. Le début de saison du FC Nantes n’est pas pour rassurer les supporters des Canaris, déjà inquiets par les performances en préparation. Après une série de rencontres où les Canaris ont manqué de réalisme devant le but, notamment dimanche à Strasbourg (0-1), Kelvin Amian a livré son analyse sur Ligue 1 + : « Il fallait être plus tueurs avec les belles occasions que nous avons eues, faire la meilleure passe, mieux finir. »

Malgré ces regrets, le capitaine du FC Nantes se veut rassurant pour l’avenir : « On met notre jeu en place mais on a montré de belles choses. Il ne manque pas grand-chose. On a montré du beau football. Il ne faut pas se décourager : le jeu à la nantaise ne va pas tarder. »

Samedi, le FC Nantes reçoit l’AJ Auxerre à la Beaujoire pour le compte de la 3e journée de L1 (19h). Cette rencontre pourrait être le moment idéal pour observer un retour en force du style qui a fait la réputation du club : des combinaisons rapides, du jeu collectif et de la créativité dans le dernier tiers. Les supporters espèrent que les Canaris auront corrigé leurs défauts et seront capables de concrétiser leurs occasions pour renouer avec le beau football.