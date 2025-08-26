OM Mercato : un club passe à l’attaque pour Adrien Rabiot !

Dans la tourmente à l’OM, Adrien Rabiot pourrait se voir proposer une belle porte de sortie…

Placé sur la liste des transferts suite à son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot pourrait être réintégré par les dirigeants phocéens. Mais une exigence est posée sur la table : des excuses publiques ou, a minima, un mea culpa en interne. Selon RMC Sport, l’OM a récemment revu sa position dans le dossier Rabiot. Longtemps ferme et intransigeante après les polémiques nées des déclarations de son entourage, la direction olympienne ouvre désormais une porte… à condition que le joueur lui-même prenne ses responsabilités. Le club attend de Rabiot des regrets clairs, voire une condamnation des propos qui avaient provoqué des tensions.

Milan le veut

La balle est donc dans le camp du joueur. Mais un départ reste d’actualité et selon Matteo Moretto, spécialiste du Mercato, l’AC Milan s’intéresser à lui. Le club lombard aurait même déjà pris contact avec l’entourage de l’ancien parisien et il serait prêt à formuler une offre. C’est Massimiliano Allegri qui voudrait Rabiot. Un joueur qu’il connait bien pour l’avoir eu sous ses ordres à la Juventus Turin.