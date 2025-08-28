OL Mercato : Fofana prend une décision radicale pour son avenir !

Malick Fofana a fait son choix par rapport à son avenir à l’OL…

Pour renflouer les comptes de l’Olympique Lyonnais, l’ailier Malick Fofana (20 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) était présenté comme un partant possible voire probable cet été, mais malgré plusieurs rumeurs, dont une qui l’envoyait à l’OL, le jeune belge est toujours à Lyon. Et d’après les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri ce mardi, il va rester chez les Gones.

Fofana ne partira pas de l’OL

« Malick Fofana a décidé de rester à l’Olympique Lyonnais ! Le Belge n’a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transferts afin de trouver le meilleur projet», annonce le spécialiste du Mercato. Arrivé l’an dernier de La Gantoise, Fofana avait repoussé une approche d’Everton il y a quelques semaines.