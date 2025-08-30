OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca

Le Portugais a réagi au probable départ de son attaquant, à l’OL…

Georges Mikautadze, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Olympique Lyonnais, devrait bien quitter Lyon d’ici la fin du Mercaro. Direction Villarreal, pour 30 M€.

« Nous sommes prêts pour cette situation », soutient Fonseca

En marge du tirage en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le dossier. «On avait un objectif de ventes, il n’a pas été complètement fait, a-t-il expliqué sur Canal +. Il peut y avoir du mouvement dans ces derniers jours et on va être attaqué pour des joueurs, dont Georges fait partie. Je ne dis pas du tout qu’il y aura une vente de Mikautadze, mais on étudie, on avisera. Le marché, on ne le maîtrise pas et on est en contact avec des clubs qui veulent nos joueurs». L’avenir de Mikautadze semble donc tout tracé et alors que Malick Fofana semble lui plutôt parti pour rester, la réaction de Paulo Fonseca est empreinte de fatalité… « Ce sont des joueurs importants pour nous mais nous savons qu’en raison de notre situation, nous avons besoin de vendre un joueur important. Nous sommes prêts pour cette situation », a déclaré Fonseca, avant de concéder que, « si on me demande si je veux que George et Malik restent, la réponse est oui. Mais je comprends la nécessité pour le club de vendre un joueur. Je n’ai pas de message à faire passer à la direction, nous travaillons ensemble. Je pense que Matthieu et Benjamin (Charier) ont fait un grand travail avec le recrutement. »