LOSC Mercato : Edon Zhegrova s’éloigne de l’OM mais se rapproche de la Serie A

Destiné à quitter le LOSC, Edon Zhegrova n’ira probablement pas à l’OM, mais a déjà trouvé un accord avec la Juventus.

Du côté du LOSC, l’avenir d’Edon Zhegrova s’écrit peut-être ailleurs. L’ailier kosovar, très courtisé par l’OM notamment, est aujourd’hui au cœur de discussions intenses entre Lille et la Juventus. Selon Fabrizio Romano, le joueur aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec la Vieille Dame sur les bases de son futur contrat, preuve de l’intérêt concret et avancé du club italien.

Un dossier qui dépend de la situation de Nico González

Pour Lille, l’enjeu est double : d’un côté, valoriser un joueur recruté en 2022 pour 7 millions d’euros et dont la cote a explosé grâce à ses performances techniques et décisives (26 buts et 18 passes en 107 matchs) ; de l’autre, ne pas affaiblir un secteur offensif qui a grandement contribué à la solidité du projet lillois. Mais Olivier Létang et sa cellule de recrutement savent qu’un transfert de cette ampleur pourrait dégager des ressources financières importantes, à un an de la fin du contrat du joueur.

La clé du dossier n’est pas uniquement entre les mains du LOSC. Le départ de Zhegrova, qui pourrait retrouver Jonathan David, dépend indirectement de la situation de Nico González, convoité par l’Atlético de Madrid. Si l’Argentin quitte Turin, la Juve pourra alors accélérer concrètement avec Lille pour arracher la signature de l’ailier kosovar. Ce dernier n’ira d’ailleurs probablement pas à Marseille, comme l’a confié Olivier Létang après le succès de son équipe à Lorient (7-1).