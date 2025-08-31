OL Mercato : une cible offensive des Gones s’engage avec Olympiakos

Pisté, Mehdi Taremi ne viendra pas à l’OL.

Avec le départ de Georges Mikautadze, l’OL entend profiter des dernières heures du Mercato pour renforcer son attaque, orpheline du Géorgien et d’Alexandre Lacazette parti en Arabie saoudite.

Taremi de l’Inter à Olympiakos

Mehdi Tareli faisait partie de la liste de l’OL mais le club rhodanien peut faire une croix sur lui puisque ce dimanche, l’Olympiakos officialise l’arrivée de l’attaquant iranien (33 ans) en provenance de l’Inter Milan. Son transfert va rapporter 2,5 millions d’euros au club lombard.