OM Mercato : Adrien et Véronique Rabiot ont fait un cadeau inattendu au club !

Avant de quitter l’Olympique de Marseille, Adrien et Véronique Rabiot ont eu un geste de classe assez inattendu envers les dirigeants dans le but de faciliter son transfert à l’AC Milan.

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM ne se finira finalement pas dans le mal absolu. Selon La Gazzetta dello Sport, lui et Véronique Rabiot ont renoncé à la moitié des 30 % de la commission qui leur revenait sur le transfert, soit environ 10 millions d’euros, afin de faciliter les négociations avec l’AC Milan.

Cette concession a permis de débloquer rapidement un dossier qui semblait pourtant complexe, et a joué un rôle clé dans l’accélération du transfert du milieu de terrain vers un retour en Serie A.

Un moyen de tourner la page sereinement

Pour l’OM, cette décision a allégé la facture globale et simplifié la conclusion d’une opération jugée nécessaire pour équilibrer l’effectif et la trésorerie. Du côté de Rabiot, c’est également un moyen de tourner la page sereinement et de se concentrer sur sa nouvelle aventure italienne, avec Milan qui l’attend pour renforcer son milieu de terrain.

Les supporters marseillais, eux, devraient être surpris par ce geste altruiste et inhabituel, qui illustre à quel point les relations dans le football peuvent parfois aller au-delà du simple intérêt financier. Un détail qui restera dans les annales du mercato estival de l’OM.