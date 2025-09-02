Présent au Groupama Stadium, dimanche, lors de la victoire sur l’OM (1-0), l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas estime que le club est de nouveau sur de bons rails.

Dimanche, Jean-Michel Aulas était dans les tribunes du Groupama Stadium pour assister à la victoire de l’OL sur l’OM (1-0). L’ancien président des Gones a apprécié l’hommage rendu à son ami Bernard Lacombe, joueur et dirigeant historique. Lors d’un entretien au média Carré, JMA a évoqué le sauvetage du club par Michele Kang, qui a remplacé John Textor à la tête de l’OL. L’Américain a droit à son tacle réglementaire alors que la Sud-Coréenne est évidemment encensée.

Textor, une « période de souffrance »

“Tout le monde sait que Michele Kang et un certain monde autour d’elle ont sauvé l’Olympique Lyonnais. Elle avait souhaité que je sois à ses côtés en tant que président d’honneur et aussi en tant que vice-président de la fédération. C’est une femme exceptionnelle. Elle arrive avec une détermination et des moyens que n’avait pas son prédécesseur, et qui permettent à l’Olympique Lyonnais d’espérer et de se redresser, mais notamment de faire partie des grands pour le futur.”

Concernant Textor, Aulas explique avoir vécu une “période de souffrance, terrible…” et se dédouane à nouveau de sa venue : “Je n’avais pas choisi de vendre à l’époque et je n’avais pas choisi John Textor. C’était une période cauchemardesque et ça a coûté très cher au club”. Il se veut également rassurant concernant d’éventuels problèmes en lien avec Textor : “Ne vous faites pas de soucis pour l’OL en rapport avec Botafogo”.