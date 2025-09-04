Le mercato de l’Olympique de Marseille a réservé son lot de surprises et de frustrations, et le dossier Ordoñez semble être l’un des épisodes les plus chauds. Romain Molina a levé le voile sur les coulisses de ce transfert avorté.

Si le principal couac du mercato estival de l’OM se nomme Adrien Rabiot, le dossier Ordoñez arrive juste derrière.Selon Romain Molina, Bruges a joué un rôle clé dans l’échec de l’opération. « Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre Premier League à 40-50 M€. Un accord à 25 M€ existait mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordoñez est resté à Bruges et l’OM a pris Aguerd, leur plan B », explique-t-il sur ses réseaux.

Cette révélation met en lumière les difficultés auxquelles l’OM a été confronté sur ce dossier. Malgré un accord initial avec le club belge, le timing et les attentes de Bruges ont compliqué la transaction, laissant Marseille à la merci d’une stratégie commerciale adverse. L’échec de ce transfert a eu des conséquences sur le recrutement marseillais : le club phocéen a dû se tourner en urgence vers son plan B, Nayef Aguerd, pour renforcer la défense.

L’OM a-t-il été naïf dans la négociation ?

Pour les supporters, cette révélation soulève de nombreuses questions : l’OM a-t-il été naïf dans cette négociation ou simplement victime de la stratégie de Bruges ? Molina insiste sur le fait que ce genre de manipulation est loin d’être rare dans le mercato européen, où la patience et la stratégie financière jouent souvent un rôle plus important que le désir sportif.

Au final, ce couac Ordoñez illustre les aléas du mercato : entre négociations serrées, attentes démesurées et plans B bien ficelés, les clubs doivent savoir s’adapter rapidement. L’OM, malgré la déception, a su réagir en s’assurant Aguerd, un renfort solide qui pourrait se révéler déterminant cette saison.