Matthieu Patouillet, prometteur gardien formé au club, va s’envoler pour l’Arabie saoudite afin de rejoindre Al-Hilal.

Pourquoi l’OL laisse partir Patouillet ?

Barré par une forte concurrence dans les cages lyonnaises avec Dominik Greif – tout juste arrivé de Mallorca – et Rémy Descamps auteur de débuts convaincants en Ligue 1, Matthieu Patouillet n’entrait plus dans les plans immédiats du staff. L’OL lui avait pourtant proposé une prolongation, mais le jeune gardien a choisi de tenter une nouvelle aventure alors qu’il ne lui restait qu’une année de contrat.

Le contexte contractuel, combiné à sa volonté de progresser ailleurs, a donc convaincu le club de valider l’offre d’Al-Hilal, estimée à 350 000 € et assortie d’un intéressement de 20 % sur une future plus-value.

Le parcours de Matthieu Patouillet : de la formation lyonnaise à l’expatriation

Arrivé à l’OL en 2019 après s’être forgé un solide bagage dans plusieurs clubs de jeunes de la région lyonnaise, Patouillet s’est fait remarquer comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Il a contribué à la victoire de la Coupe Gambardella 2022, symbole fort du savoir-faire formateur lyonnais, avant de s’aguerrir lors d’un prêt remarqué à Sochaux en championnat National.

21 ans, gardien formé à l’OL

Vainqueur de la Coupe Gambardella 2022

Expérience en prêt à Sochaux

International U20 avec 7 sélections

Sa valeur marchande n’a cessé de croître ces dernières saisons, atteignant les 800 000 € au printemps 2025, preuve de son potentiel et de la reconnaissance du travail lyonnais en matière de formation.

Un transfert stratégique pour Al-Hilal en vue de la CAN

Du côté d’Al-Hilal, ce recrutement s’inscrit parfaitement dans la dynamique ambitieuse des grands clubs saoudiens, particulièrement actifs pour attirer des jeunes talents venus d’Europe. L’objectif immédiat pour le club est clair : pallier l’absence à venir de Bono, leur gardien titulaire, durant la Coupe d’Afrique des Nations.

Miser sur un portier prometteur et désireux de s’imposer, permet à Al-Hilal d’assurer une transition sans secousses en plein cœur de la saison.