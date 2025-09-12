Jean-Michel Aulas n’a pas dit son dernier mot. Alors que l’ancien président de l’OL se prépare à annoncer sa candidature à la mairie de Lyon, son maintien à la vice-présidence de la FFF soulève déjà des interrogations sur les conflits d’intérêts et la compatibilité des fonctions.

À 76 ans, Jean-Michel Aulas continue de marquer le football français de son empreinte. Après près d’un demi-siècle à la tête de l’OL, il ambitionne désormais la mairie de Lyon. Une candidature qui pourrait bouleverser l’équilibre au sein de la FFF, où il occupe le poste de vice-président.

Selon L’Équipe, les statuts de la FFF ne prévoient pas explicitement d’incompatibilité entre un mandat politique et la vice-présidence, se concentrant plutôt sur les fonctions exécutives dans d’autres instances sportives comme la LFP, la Ligue de football amateur ou les clubs professionnels. Mais la question des conflits d’intérêts est désormais sur la table : cumuler la gestion d’une grande ville et un rôle stratégique dans le football national pourrait poser problème, surtout dans un contexte où l’image des dirigeants du football est scrutée et parfois critiquée.

Aulas reste droits dans ses bottes

Pour l’heure, la direction de la FFF étudie la situation et devrait prochainement s’entretenir avec Aulas. Officiellement, aucune position n’a été prise, mais un retrait de la vice-présidence serait sans doute accueilli favorablement par le président Philippe Diallo et le comité exécutif. Aulas devra lui-même trancher. Au-delà des aspects juridiques et statutaires, cette situation illustre son retour sur le devant de la scène et son influence toujours prégnante dans le football et la politique locale. Ses choix dans les semaines à venir seront scrutés de près par les instances, les clubs et les médias, tant ils pourraient redessiner l’organisation et l’image de la FFF.

La date clé est désormais le 22 mars, jour potentiel de son élection à la mairie de Lyon mais Aulas a déjà affirmé sa position dans L’Équipe : « J’ai posé les questions au directeur général (Jean-François Vilotte) pour savoir s’il y avait des incompatibilités. Ce n’est pas le cas. Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin, que je ne vais la lâcher en plein redressement sur un programme de cinq ans. Je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s’il devait y avoir des cas, dans l’exercice de la fonction, dans l’hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n’aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n’y a aucune incompatibilité. »