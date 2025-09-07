Le PSG prend une mesure forte après les blessures de Doué et Dembélé 
Le mercato de Ligue 1 n’en finit plus de faire grimacer… ou de sourire, selon le camp. Avec l’officialisation du prêt de Sékou Mara à Auxerre, la rivalité entre l’AJA et le RC Lens vient de connaître un nouvel épisode piquant : la communication bourguignonne affiche ouvertement l’humour, tout en remuant les vieilles blessures récentes sur le dossier Lassine Sinayoko. Focus sur une séquence à la fois légère et révélatrice du climat de cette intersaison.

Le prêt de Sékou Mara officialisé par Auxerre

C’est tombé ce vendredi soir : Sékou Mara fait ses valises à destination de l’AJ Auxerre, prêté jusqu’à la fin de saison par Strasbourg. Si certains attendaient une option d’achat en filigrane, le club bourguignon n’a pas cédé : il s’agit bien d’un prêt sec, sans aucune clause cachée. L’opération, rapidement finalisée, renforce encore un vestiaire auxerrois qui cherche à surfer sur son début de saison prometteur.

Un troll assumé envers Lens

Mais l’animation ne s’est pas arrêtée là. Pour célébrer cette recrue, Auxerre a publié une vidéo humoristique sur ses réseaux, glissant la phrase devenue culte : « prêt garanti sans négos au McDo ». Un clin d’œil mordant directement adressé à Lens, après la polémique autour du transfert avorté de Sinayoko. Cette pique fait référence aux propos de Jean-Louis Leca, restés en travers de la gorge lensois, qui s’était exprimé avec fougue suite à ce dossier capricieux. L’art du tacle, version Ligue 1, décidément, se joue aussi en dehors de la pelouse.

La réaction de Lens et le contexte

Ce nouvel épisode relance la rivalité, déjà électrique. Côté lensois, la frustration ne s’est pas dissipée. Le directeur sportif nordiste avait récemment relaté le feuilleton Sinayoko en détail, évoquant notamment une rencontre avortée « au McDonald’s à Auxerre » et des manœuvres jugées cavalières. L’ambiance est donc loin d’être apaisée, chaque camp cultivant à sa manière l’art de la communication moderne pour marquer des points auprès des supporters et, surtout, sur les réseaux sociaux. Ce climat tendu rappelle les polémiques récurrentes du mercato, où la stratégie et la répartie se partagent décidément la vedette.

Ce qu’il faut retenir

Le prêt de Mara à Auxerre, officialisé sans option d’achat et dans une ambiance survoltée, ne sera pas passé inaperçu. Outre le clin d’œil appuyé d’Auxerre à Lens, le feuilleton révèle un mercato où la tension grimpe aussi vite que l’esprit d’à-propos – que ce soit chez les clubs ou chez les fans. Et si vous suivez d’autres stars du championnat, l’actualité de la blessure d’Ousmane Dembélé illustre bien cette Ligue 1 pleine de rebondissements et de surprises, où la rivalité s’invite sur tous les terrains.

