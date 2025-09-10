Touché à un genou avec la sélection sénégalaise, Moussa Niakhaté ne devrait pas participer au déplacement de l’OL à Rennes, dimanche soir. Il pourrait être remplacé par Ruben Kluivert.

Vainqueur de ses trois premiers matches, un peu à la surprise générale mais avec une maîtrise telle que son neuf points sur neuf est des plus mérités, l’Olympique Lyonnais passera un nouveau test dimanche soir. Après avoir bien surmonté les obstacles lensois et marseillais (1-0 à chaque fois), les hommes de Paulo Fonseca seront à Rennes. Le Roazhon Park est un stade où il est toujours compliqué de prendre des points, même quand l’équipe n’est pas au top, comme c’est le cas habituellement. Et le pire, c’est que l’OL devrait être privé d’un de ses titulaires en défense !

Kluivert ou Mata ?

Moussa Niakhaté s’est en effet blessé à un genou avec le Sénégal lors de la quinzaine internationale. Le défenseur est rentré sur Lyon en début de semaine, où il suit les soins appropriés. Selon le staff médical de l’OL, cette blessure n’est pas importante mais elle devrait quand même priver le joueur du déplacement en Bretagne suivant le principe de précaution. Pour le remplacer ? Paulo Fonseca a deux possibilités, selon olympique-et-lyonnais : Ruben Kluivert et Clinton Mata.

Le second préférant jouer dans le couloir, Kluivert part avec un avantage. L’ennui, c’est qu’il ne connaît pas la Ligue 1 et que Rennes n’est pas le meilleur endroit pour la découvrir.