Longtemps annoncé comme simple doublure dans l’entrejeu de l’OM, Geoffrey Kondogbia (32 ans) pourrait bien inverser la tendance avec l’accumulation des matches entre la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Les observateurs de l’OM l’ont tous remarqué. Si l’équipe s’est renforcée au mercato estival, il semblerait que le milieu de terrain soit le secteur le moins pourvu, notamment depuis le départ forcé d’Adrien Rabiot à l’AC Milan. Dans ce contexte, Geoffrey Kondogbia pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Au milieu, la concurrence est pourtant féroce. Entre Angel Gomes, déjà indispensable par sa qualité technique et sa vision du jeu, Matt O’Riley, qui a fait une bonne entrée face au FC Lorient (4-0), et le vice-capitaine Pierre-Emile Höjbjerg, véritable métronome de l’équipe, Kondogbia semblait promis à un rôle secondaire. À cela s’ajoute la montée en puissance du minot Darryl Bakola et le profil offensif de Bilal Nadir, qui offre une alternative plus verticale.

Mais l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas dit son dernier mot. Son calme, sa puissance physique et sa capacité à sécuriser la relance en font un élément que le staff apprécie particulièrement. Dans les matches de haut niveau, où l’impact et l’expérience sont essentiels, L’Équipe laisse entendre que Kondogbia a tout pour s’immiscer dans le onze de départ. Son statut de capitaine et sa belle prestation contre les Merlus dans l’entrejeu parlent pour lui.

Kondogbia, une place à prendre au milieu ?

La question est simple : Roberto De Zerbi osera-t-il modifier son duo Höjbjerg – Gomes, déjà bien huilé, pour y intégrer son numéro 19 ? Le technicien italien sait qu’il devra gérer les rotations et préserver ses cadres, notamment avec la densité du calendrier européen. Kondogbia pourrait alors apparaître comme bien plus qu’une simple doublure : une solution fiable, capable de faire basculer des grands rendez-vous par sa densité athlétique et son expérience des joutes européennes.

Première réponse mardi soir à Madrid, dans un contexte brûlant de Ligue des champions, où chaque choix tactique sera scruté de près. A priori, Kondogbia devrait commencer sur le banc. Mais avec lui, on n’est jamais à une surprise près.