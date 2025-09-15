Interrogé dans La Provence, Pablo Longoria ne s’est pas caché derrière son petit doigt pour aborder plusieurs sujets chauds à l’Olympique de Marseille. Morceaux choisis :

Le départ d’Adrien Rabiot :

« Rabiot ? C’est bien de refermer cette affaire et d’aller de l’avant. La situation est regrettable, car personne ne veut arriver à ce point de non-retour. Mais quand tu agis en suivant tes convictions et que tu es clair, il n’y a pas de regret (…) La vente de Rowe, on y pensait déjà avant l’épisode à Rennes, afin d’avoir les moyens financiers nécessaires pour améliorer le cadre global de l’effectif. Le changement avec Rabiot nous a poussés à trouver une nouvelle configuration, qui nous a obligés à recruter plus de joueurs. L’histoire d’Adrien nous a obligés à changer nos plans. Le plan initial était de le garder, je le rappelle. On l’a bien vu dans l’interview qu’il a donnée une semaine plus tôt. »»

Les objectifs en Ligue des Champions

« Je ne veux pas donner d’objectif trop précis pour des raisons très claires. La première, c’est que notre objectif fondamental est une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions : ça changerait complètement notre dynamique. La deuxième, c’est qu’il y a une adaptation nécessaire à la compétition quand tu ne l’as pas jouée. On parle des surprises, comme Brest l’an dernier, mais on ne regarde jamais les équipes qui n’ont pas su s’adapter.. Les projections de certains simulateurs (Opta) nous placent entre la 29e et la 31e place. Même si je n’y crois pas, il faut appréhender cette situation car il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler. »

La gestion interne à l’OM

« Chacun ses responsabilités ! Les joueurs doivent faire les joueurs, l’entraîneur doit faire l’entraîneur, pareil pour les juristes et le kiné. Lorsqu’il y a un mélange des responsabilités, c’est le signe que le club est mal organisé. »

Les critiques d’Éric Di Méco

« J’ai entendu. Ça ne me fait pas de mal. Sincèrement, chacun a son opinion. Mais insinuer qu’il y a des délits, je trouve ça grave et je ne le tolère pas. » Pour rappel, Éric Di Meco avait dit ceci : « Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l’impression qu’ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c’est de faire des transferts, ce n’est pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne. »

Le bilan du Mercato :

« Au milieu, on voulait ajouter plus de complémentarités, ne pas seulement avoir des joueurs physiques, comme (Pierre-Emile) Hojbjerg, (Geoffrey) Kondogbia, (Matt) O’Riley, mais ajouter des profils plus créatifs comme Angel Gomes, (Arthur) Vermeeren, (Darryl) Bakola. On a un bon mix, c’est plus complémentaire que la saison dernière. On verra ce qu’il va se passer sur le terrain. Pour la défense, on a dit tout de suite qu’on voulait augmenter le niveau de nos défenseurs. (Amir) Murillo et (Benjamin) Pavard nous offrent la capacité de jouer axial et latéral, et puis on a un latéral comme (Timothy) Weah qui peut jouer plus offensif. Sur le côté gauche, on voulait des caractéristiques différentes de celles de (Quentin) Merlin et on a pris Emerson Palmieri. On voulait changer la configuration en défense et trouver de l’équilibre au milieu. »