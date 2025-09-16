FC Nantes : la phrase choc de Kita qui a humilié Longoria (OM)

Le climat explose en Ligue 1 : Pablo Longoria, président charismatique de l’Olympique de Marseille, se retrouve au centre d’une tempête institutionnelle sans précédent. Sous le feu nourri de ses pairs après ses propos incendiaires contre le championnat français, sa place au conseil d’administration de la Ligue est désormais ouvertement contestée. Plongée dans les coulisses d’un conflit qui secoue le football hexagonal.

Les propos de Longoria qui ont mis le feu aux poudres

Le point de départ : une colère froide de Pablo Longoria en janvier dernier, dans les couloirs du stade l’Abbé-Deschamps. “Quelle corruption ! C’est de la corruption totale dans ce championnat de merde.” Ce dérapage verbal, survenu après une série de décisions arbitrales contestées lors d’un match de l’OM à Auxerre, a valu au dirigeant marseillais une suspension de quinze rencontres.

Ces mots ont laissé des traces, ravivant aujourd’hui l’opposition de plusieurs présidents de Ligue 1. Pour eux, difficile d’imaginer un ambassadeur de la Ligue chargé de promouvoir un championnat qu’il a publiquement conspué.

Réunion tendue au conseil d’administration de la ligue 1

L’ambiance était électrique lundi dernier lors du conseil d’administration. Le contexte tendu autour du propriétaire de l’OM, Franck McCourt, qui souhaite voir Vincent Labrune être écarté de la présidence de la LFP, ne fait qu’accentuer les tensions.

La réunion s’est tenue en l’absence remarquée de Philippe Diallo – le président de la FFF, qui avait jusque-là pesé dans la modération des débats. Privés de ce contrepoids, les opposants à Longoria se sont engouffrés dans la brèche, rendant l’atmosphère plus explosive que jamais.

Waldemar kita et d’autres présidents montent au créneau

Waldemar Kita, président du FC Nantes, s’est illustré en chef de file de la fronde contre Longoria. Visiblement remonté, il a frontalement interpellé son homologue, soulignant l’incohérence de voir un dirigeant “cracher sur le championnat” représenter ce dernier sur la place publique.

« Tu n’as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle », a-t-il lâché, selon RMC Sport.

Kita : attaque directe sur la “légitimité” de Longoria

Plusieurs présidents réclament sa démission du conseil d’administration

Des tensions qui relèvent moins de la forme que du fond : la fracture est ouverte entre camps adverses

Cette pression institutionnelle n’est pas anodine : elle intervient dans un moment de crispation généralisée, où les positions personnelles se mêlent à d’anciennes rancœurs liées à la gestion de la Ligue 1. Le retour officiel d’Aubameyang à l’Olympique de Marseille a ponctué récemment l’actualité du club, mais c’est bien Longoria qui concentre tous les regards côté dirigeants.

Quel avenir pour Longoria au sein de la Ligue ?

La fronde lancée par certains présidents laisse le poste de Longoria en sursis. D’aimant de l’innovation sur le marché des transferts, le président de l’OM se retrouve désormais isolé dans l’arène politique de la Ligue 1.

Alors que sa capacité à transformer le club phocéen en force montante n’est plus à prouver, son crédit auprès des instances est sérieusement entamé. Les discussions pourraient déboucher sur un vote formel pour son maintien – ou non – au sein du conseil.

Si le bras de fer se poursuit, la Ligue devra trancher : céder à la pression de la majorité ou préserver une figure de rupture, symbole malgré tout du dynamisme du football hexagonal.

Les dessous du soutien à Vincent Labrune

Derrière cette attaque collective contre Longoria, un autre nom émerge : celui de Vincent Labrune. Malgré les velléités d’éviction pilotées en coulisses par Marseille et McCourt, Labrune conserve de solides appuis dans le conseil d’administration, notamment chez les présidents offensifs contre Longoria.

Le jeu politique est implacable. Cette crise illustre la guerre des clans à l’œuvre au sein de la Ligue 1 : d’un côté, les partisans du statu quo autour de Labrune ; de l’autre, des voix qui incarnent une volonté de renouvellement mais qui, à force de coups d’éclat, risquent la mise au ban.

La gestion de crise est plus que jamais au cœur des préoccupations de la Ligue. Le sort de Longoria, pourtant architecte reconnu du projet marseillais et figure dynamique du championnat, cristallise aujourd’hui toutes les tensions. Quant à l’impact sur l’OM, il faudra surveiller de près s’il affectera ses autres pièces maîtresses, à l’image des performances remarquables d’Aubameyang face au Paris FC ou encore l’intégration de Mason Greenwood.

Impossible désormais d’ignorer cette fracture institutionnelle : la Ligue 1 n’a sans doute pas fini de trembler au rythme des guerres d’influence et des joutes verbales à son sommet. Pour suivre l’évolution de la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang, retrouvez toute son actualité sur cette page spécialisée.