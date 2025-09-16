Coup de tonnerre en Ligue des champions : le choc FC Barcelone – PSG ne se jouera pas au Camp Nou ! Faute d’autorisation pour accueillir 45.000 supporters, les Catalans ont décidé de déplacer la rencontre au mythique stade de Montjuïc.

La malédiction du Camp Nou a encore frappé. Selon Mundo Deportivo, le mythique stade catalan ne pourra pas recevoir le quota prévu de supporters pour le match très attendu entre le FC Barcelone et le PSG début octobre en Ligue des Champions. Plutôt que de laisser tomber l’ambiance et l’atmosphère électrique, le Barça a opté pour Montjuïc, un choix qui promet un match intense dans un cadre plus intimiste.

Le choc Barça-PSG finalement à Montjuïc ?

Le club espère pouvoir retrouver les 45 000 supporters dans son enceinte dès la troisième journée de Ligue des champions. Les fans catalans, mais aussi parisiens, devront donc réviser leurs plans et s’adapter à cet écrin pour un duel qui s’annonce déjà historique. Un changement de lieu qui pourrait bien faire parler dans toute l’Europe et pimenter encore plus ce choc XXL entre le Barça et le PSG.