Tout frais retraité, Samuel Umtiti, qui a été formé à l’OL, a révélé qu’il souhaitait devenir entraîneur, mais qu’il doit encore passer ses diplômes.

Lundi, Samuel Umtiti a révélé qu’il mettait fin à sa carrière, à seulement 31 ans. Le défenseur central ne s’est jamais remis des blessures aux genoux qui ont plombé l’après-Coupe du monde 2018. Après Barcelone, il a rebondi à Lecce mais ses deux dernières saisons à Lille ont encore été hachées par des pépins. Il espérait rebondir cet été mais, faute de proposition, il a décidé de raccrocher les crampons. Que va-t-il faire maintenant ? Il a donné la réponse dans un entretien à l’OL.

« Être entraîneur, ce serait l’objectif ultime »

« Je suis tellement passionné, je regarde tous les matches. Si on regarde les interviews que j’ai faites quand je venais de commencer en professionnel, je disais que j’allais devenir entraîneur, je le savais déjà. Pour le moment, je ne le suis pas, mais je sais que je vais passer mes diplômes. Ça prend quelques années, j’ai besoin de me former. C’est différent d’être joueur et entraîneur. Être entraîneur, ce serait l’objectif ultime que je me fixe. »

Une carrière d’entraîneur qui pourrait passer par l’Olympique Lyonnais, toujours enclin à donner leur chance à ses anciens joueurs.