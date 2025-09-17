OL : Fonseca a un nouvel atout sur le banc pour éviter de dégoupiller

Le coordinateur sportif de l’OL, Daniel Congré, va désormais prendre place sur le banc lors des matches pour éviter des débordements comme celui qui a valu une longue suspension à Paulo Fonseca.

Dimanche dernier à Rennes (1-3), ça a encore été chaud entre le banc lyonnais et ses adversaires. Après la partie, l’entraîneur adjoint, Jorge Maciel, a regretté qu’Habib Beye célèbre les buts de son équipe devant lui, ce qui a engendré une réaction épidermique. Quand on sait que Paulo Fonseca a lui aussi dégoupillé la saison dernière à l’encontre d’un arbitre lors d’un OL-Brest, on se dit que le staff lyonnais a besoin d’un peu de calme.

« C’est important d’avoir une personne comme Daniel sur le banc »

Ce calme, c’est Daniel Congré qui va la lui apporter. L’actuel coordinateur sportif des Gones va en effet s’assoir sur le banc à partir de dimanche et la réception de Toulouse. Une décision validée par Paulo Fonseca : « C’est important d’avoir une personne comme Daniel sur le banc. Un directeur, quelqu’un qui connaît bien le contexte du match, c’est essentiel ».

En juin dernier, Daniel Congré avait été au cœur d’une étrange affaire puisqu’il avait été blessé par un couteau au thorax. Il a d’abord été question d’une tentative de suicide puis d’une dispute conjugale ayant mal tourné. La lumière sur cette affaire n’a toujours pas été faite. Mais il est bon que le nom de l’ancien défenseur revienne dans l’actualité uniquement pour des questions footballistiques.