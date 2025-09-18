FC Nantes – Stade Rennais : coup de grâce pour les supporters rennais ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : Umtiti rebondit déjà, changement majeur à Rennes avant le derby à Nantes ? 

Habib Beye (Stade Rennais)
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : changement tactique en vue à Nantes ?

Le Stade Rennais a renversé Ll’OLyon (3-1) dimanche 14 septembre avec du caractère, pas mal de réussite, mais aussi un changement de système tactique, du 3-5-2 au 4-4-2. Le coach du SRFC Habib Beye pourrait-il persévérer dans cette voie, alors que Rennes va enchaîner avec le derby à Nantes samedi 20 septembre (17h) ? Ouest-France se pose la question mais cette option a du sens devant des Canaris en mal de constance depuis le début de la saison. 

Stade de Reims : Geraerts annonce la couleur à l’ASSE

Prochain adversaire de l’ASSE (samedi, 20h), le Stade de Reims réalise un début de saison mitigé mais Karel Geraerts veut croire en ses joueurs malgré le match décevant contre Annecy. « Si les joueurs sont là, c’est qu’ils ont les qualités pour jouer. C’est surtout un problème de duels. Nous n’avons pas été assez présent sur les premiers et seconds ballons. Après le match, j’ai été chaud et froid auprès de mes joueurs. J’ai aimé les 15 premières minutes, mais on se met à la hauteur en matière d’impact. Annecy n’a pas tiré souvent, mais ils ont pris un point avec beaucoup d’intensité. Dans ce domaine, on doit vraiment faire mieux. On doit mettre en place ce jeu intense. »

Stade Brestois : 4,5 M€ de droits TV pour la saison !

Denis Le Saint a pris la parole afin de détailler concrètement la situation financière difficile du Stade Brestois et d’annoncer que le club breton touchera seulement 4,5 M€ de revenus liés aux droits TV pour la saison 2025/2026 ! 

« Alors que le Stade Brestois 29 sort de la plus belle saison de son histoire, marquée par une épopée inoubliable en Ligue des Champions, le club doit aujourd’hui faire face à une situation tout aussi exceptionnelle sur le plan financier. En raison de la forte diminution des droits TV, c’est l’ensemble du football français qui est fragilisé, et notre club n’échappe pas à cette réalité. Cette contradiction est forte : au moment où les Rouge & Blanc écrivent les plus belles pages de leur histoire sportive, l’équilibre budgétaire est mis à rude épreuve. Vous êtes nombreux, supporters brestois, à vous interroger sur le budget du club et sur l’utilisation des revenus générés par la Coupe d’Europe. (…) Depuis l’échec de Mediapro en 2020, le football français vit au rythme des incertitudes liées aux droits télévisés. Après le retrait précipité de l’opérateur espagnol, Canal+ et beIN Sports ont assuré un intérim, avant qu’Amazon Prime puis DAZN ne prennent en partie le relais. Un feuilleton qui alimente les colonnes de la presse spécialisée mais qui, dans les faits, fragilise durablement l’économie des clubs de Ligue 1. Face à cette instabilité chronique, en lien étroit avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), nous misons désormais sur Ligue 1+, une offre attractive et populaire, et dont le lancement est très encourageant. Reste que, cette saison, les clubs doivent composer avec la forte diminution de revenus issus des droits TV. Une situation qui devrait se prolonger, au moins, jusqu’à l’année prochaine. Concrètement, nos revenus liés aux droits TV nationaux versés par la LFP, sont passés de 42,5M€ en 2023/24 (comprenant 15M€ de droits TV + 11 M€ de prime au classement + 16,5 M€ du dernier versement de CVC), à 8,7M€ en 2024/2025, et à 4,5M€ (droits TV domestiques et internationaux) sur l’exercice 2025/26 », peut-on lire dans une partie du communiqué publié sur le site officiel du SB29. 

Paris FC : deux nouveaux à la tête du club !

Un nouveau DG va être nommé au Paris FC à partir du 1er octobre puisque Jean-Marc Gallot (60 ans, qui dirigeait jusqu’ici la maison de champagne Veuve Clicquot, propriété du groupe LVMH) va ainsi prendre la direction générale du club, en remplacement d’Alexis de Seze.

Par le biais d’un communiqué, Antoine Arnault s’est dit heureux et a justifié cette nomination : « Je suis très heureux de voir arriver Jean-Marc à la direction générale du club. Nous le connaissons bien pour avoir travaillé avec lui en confiance de très nombreuses années et comptons sur lui pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n’en est qu’à ses débuts ! J’en profite pour remercier sincèrement Alexis de Seze pour son engagement depuis l’acquisition du club par notre famille. » 

Par ailleurs, le PFC a annoncé l’arrivée d’un directeur administratif et financier à savoir Alexandre Battut. Ce dernier, ancien du PSG (entre 2017 et 2020) arrive en provenance du groupe LVMH et plus précisément du parfumeur Francis Kurkdjian.

AS Monaco : Zakaria absent un mois ?

Denis Zakaria s’est blessé aux adducteurs hier matin à l’entraînement. Selon Adi Hütter, le milieu de terrain suisse sera absent un mois. Un coup dur pour l’AS Monaco avant son entrée en Ligue des Champions à Bruges (18h45).

LOSC : Umtiti rebondit déjà ! 

Quelques heures après l’annonce de sa retraite sportive, Samuel Umtiti va déjà entamer sa reconversion puisqu’il rejoint DAZN en tant que consultant. L’ex-défenseur de l’OL pourrait ainsi commenter certaines grandes affiches de Serie A, le championnat italien diffusé cette saison sur la plateforme. 

Umtiti va aussi intervenir dans « Super Monday DAZN », une nouvelle émission multisports lancée le 22 septembre qui reviendra sur l’ensemble du week-end sportif. Cette première émission va donc bel et bien accueillir Jonathan Zebina et potentiellement Umtiti en studio comme la chaine vient de le communiquer. 

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais rendra hommage à son ancien défenseur ce vendredi : Umtiti donnera le coup d’envoi du match, une belle reconnaissance pour l’un de ses joueurs emblématiques.

Ligue 1
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Brice Samba (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : coup de grâce pour les supporters rennais ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Umtiti rebondit déjà, changement majeur à Rennes avant le derby à Nantes ? 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : un joker tombé du ciel pour Pierre Sage ?

Par Bastien Aubert
Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Mercato...

Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !

Par Raphaël Nouet
Augustine Boakye (ASSE)
ASSE...

ASSE : terrible affront pour les Verts avant le Stade de Reims !

Par Bastien Aubert
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le PSG tente le transfert de l’année au FC Barcelone !  

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : première bonne nouvelle avant le Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !
Angers SCO...

OL – Angers : deux titulaires en moins pour Lyon, le temps de Greif est déjà compté !

Par Louis Chrestian
Joao Neves (PSG)
Ligue 1...

PSG : des nouvelles fraîches de Joao Neves tombent… et elles inquiètent avant l’OM

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : un renfort a signé en catimini, c’est un pointure mondiale !   

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : l’Atalanta brisée, Luis Enrique fait une annonce inquiétante avant l’OM

Par Bastien Aubert
Lamine Fomba félicité par ses partenaires lors d'un match du Servette de Genève.
ASSE...

ASSE : Lamine Fomba pas tendre concernant son départ du Forez

Par Raphaël Nouet
Dimitri Payet lors de son expérience au Vasco da Gama.
Ligue 1...

OM : Payet avait vu venir le deuxième pénalty du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole lors d'une apparition à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole a testé les adducteurs de Lamine Yamal avec une position osée !

Par Raphaël Nouet
La joie de Mohamed Salah après son but face à l'Atlético Madrid.
Liga...

Le PSG s’amuse, le Bayern mate Chelsea, Liverpool encore vainqueur à la dernière minute !

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du PSG après l'ouverture du score face à l'Atalanta.
Ligue des champions...

PSG : une balade face à l’Atalanta pour préparer le Classico mais encore un coup dur, les buts en vidéo

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca descendant du bus de l'OL avant le match à Rennes.
Ligue 1...

OL : Fonseca a un nouvel atout sur le banc pour éviter de dégoupiller

Par Raphaël Nouet
L'attaquant de l'ASSE Irvin Cardona en action à Clermont.
ASSE...

ASSE : à Clermont, les Verts ont prouvé qu’ils avaient progressé, selon Cardona

Par Raphaël Nouet
L'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-Lyon.
Ligue 1...

Discipline : Morton (OL) connaît sa sanction, les incidents d’Angers-Rennes tranchés

Par Raphaël Nouet
Samuel Umtiti, tout frais retraité, espère devenir entraîneur.
Ligue 1...

OL : Umtiti un jour sur le banc des Gones ?

Par Raphaël Nouet
L'ancien Vert Fabien Lemoine.
ASSE...

ASSE : un ancien Vert adoube Horneland et Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens lors du match au Parc des Princes.
Ligue 1...

RC Lens : les supporters veulent frapper fort après les incidents du Parc

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique lors du match entre le PSG et le RC Lens.
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compos sont tombées, Kvaratskhelia en sera !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi discutant avec l'arbitre du match entre le Real Madrid et l'OM.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG repart en conquête, l’OM se sent floué, le RC Lens en deuil

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet