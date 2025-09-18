Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : changement tactique en vue à Nantes ?

Le Stade Rennais a renversé Ll’OLyon (3-1) dimanche 14 septembre avec du caractère, pas mal de réussite, mais aussi un changement de système tactique, du 3-5-2 au 4-4-2. Le coach du SRFC Habib Beye pourrait-il persévérer dans cette voie, alors que Rennes va enchaîner avec le derby à Nantes samedi 20 septembre (17h) ? Ouest-France se pose la question mais cette option a du sens devant des Canaris en mal de constance depuis le début de la saison.

Stade de Reims : Geraerts annonce la couleur à l’ASSE

Prochain adversaire de l’ASSE (samedi, 20h), le Stade de Reims réalise un début de saison mitigé mais Karel Geraerts veut croire en ses joueurs malgré le match décevant contre Annecy. « Si les joueurs sont là, c’est qu’ils ont les qualités pour jouer. C’est surtout un problème de duels. Nous n’avons pas été assez présent sur les premiers et seconds ballons. Après le match, j’ai été chaud et froid auprès de mes joueurs. J’ai aimé les 15 premières minutes, mais on se met à la hauteur en matière d’impact. Annecy n’a pas tiré souvent, mais ils ont pris un point avec beaucoup d’intensité. Dans ce domaine, on doit vraiment faire mieux. On doit mettre en place ce jeu intense. »

Stade Brestois : 4,5 M€ de droits TV pour la saison !

Denis Le Saint a pris la parole afin de détailler concrètement la situation financière difficile du Stade Brestois et d’annoncer que le club breton touchera seulement 4,5 M€ de revenus liés aux droits TV pour la saison 2025/2026 !

« Alors que le Stade Brestois 29 sort de la plus belle saison de son histoire, marquée par une épopée inoubliable en Ligue des Champions, le club doit aujourd’hui faire face à une situation tout aussi exceptionnelle sur le plan financier. En raison de la forte diminution des droits TV, c’est l’ensemble du football français qui est fragilisé, et notre club n’échappe pas à cette réalité. Cette contradiction est forte : au moment où les Rouge & Blanc écrivent les plus belles pages de leur histoire sportive, l’équilibre budgétaire est mis à rude épreuve. Vous êtes nombreux, supporters brestois, à vous interroger sur le budget du club et sur l’utilisation des revenus générés par la Coupe d’Europe. (…) Depuis l’échec de Mediapro en 2020, le football français vit au rythme des incertitudes liées aux droits télévisés. Après le retrait précipité de l’opérateur espagnol, Canal+ et beIN Sports ont assuré un intérim, avant qu’Amazon Prime puis DAZN ne prennent en partie le relais. Un feuilleton qui alimente les colonnes de la presse spécialisée mais qui, dans les faits, fragilise durablement l’économie des clubs de Ligue 1. Face à cette instabilité chronique, en lien étroit avec la Ligue de Football Professionnel (LFP), nous misons désormais sur Ligue 1+, une offre attractive et populaire, et dont le lancement est très encourageant. Reste que, cette saison, les clubs doivent composer avec la forte diminution de revenus issus des droits TV. Une situation qui devrait se prolonger, au moins, jusqu’à l’année prochaine. Concrètement, nos revenus liés aux droits TV nationaux versés par la LFP, sont passés de 42,5M€ en 2023/24 (comprenant 15M€ de droits TV + 11 M€ de prime au classement + 16,5 M€ du dernier versement de CVC), à 8,7M€ en 2024/2025, et à 4,5M€ (droits TV domestiques et internationaux) sur l’exercice 2025/26 », peut-on lire dans une partie du communiqué publié sur le site officiel du SB29.

Paris FC : deux nouveaux à la tête du club !

Un nouveau DG va être nommé au Paris FC à partir du 1er octobre puisque Jean-Marc Gallot (60 ans, qui dirigeait jusqu’ici la maison de champagne Veuve Clicquot, propriété du groupe LVMH) va ainsi prendre la direction générale du club, en remplacement d’Alexis de Seze.

Par le biais d’un communiqué, Antoine Arnault s’est dit heureux et a justifié cette nomination : « Je suis très heureux de voir arriver Jean-Marc à la direction générale du club. Nous le connaissons bien pour avoir travaillé avec lui en confiance de très nombreuses années et comptons sur lui pour apporter son dynamisme et son ambition à ce formidable projet, qui n’en est qu’à ses débuts ! J’en profite pour remercier sincèrement Alexis de Seze pour son engagement depuis l’acquisition du club par notre famille. »

Par ailleurs, le PFC a annoncé l’arrivée d’un directeur administratif et financier à savoir Alexandre Battut. Ce dernier, ancien du PSG (entre 2017 et 2020) arrive en provenance du groupe LVMH et plus précisément du parfumeur Francis Kurkdjian.

AS Monaco : Zakaria absent un mois ?

Denis Zakaria s’est blessé aux adducteurs hier matin à l’entraînement. Selon Adi Hütter, le milieu de terrain suisse sera absent un mois. Un coup dur pour l’AS Monaco avant son entrée en Ligue des Champions à Bruges (18h45).

LOSC : Umtiti rebondit déjà !

Quelques heures après l’annonce de sa retraite sportive, Samuel Umtiti va déjà entamer sa reconversion puisqu’il rejoint DAZN en tant que consultant. L’ex-défenseur de l’OL pourrait ainsi commenter certaines grandes affiches de Serie A, le championnat italien diffusé cette saison sur la plateforme.

Umtiti va aussi intervenir dans « Super Monday DAZN », une nouvelle émission multisports lancée le 22 septembre qui reviendra sur l’ensemble du week-end sportif. Cette première émission va donc bel et bien accueillir Jonathan Zebina et potentiellement Umtiti en studio comme la chaine vient de le communiquer.

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais rendra hommage à son ancien défenseur ce vendredi : Umtiti donnera le coup d’envoi du match, une belle reconnaissance pour l’un de ses joueurs emblématiques.