Après la spectaculaire victoire de l’AS Saint-Étienne contre le Stade de Reims (3-2), Patrick Guillou n’a pas caché son enthousiasme au sujet des Verts.

L’ASSE et le Stade de Reims ont offert un spectacle de grande qualité samedi à Geoffroy-Guichard. Portés par une équipe où chaque joueur s’est mis au diapason, les Verts se sont imposés avec la manière (3-2) pour consolider leur statut de leader de Ligue 2.

Guillou encense les Verts

Pour Patrick Guillou, la rencontre a offert tout ce que le football peut produire de plus excitant : buts, émotions et maîtrise technique. « C’est exactement pour ce genre de match que j’aime le foot. Du jeu, des actions, des arrêts époustouflants, des émotions et des buts venus d’ailleurs », souligne-t-il dans Le Progrès. Selon lui, les Verts ont su allier disponibilité entre les joueurs et efficacité offensive, montrant une cohésion et une fluidité qui ont perturbé Reims : « Sans bouleverser l’identité de jeu, par la qualité technique et la volonté d’étirer le bloc adverse, Horneland a déstabilisé tactiquement son adversaire. Les Rémois finissent en pièces détachées. »

El Jamali et Miladinovic cités

L’ancien défenseur de l’ASSE insiste également sur l’engagement défensif et la lecture du jeu par la défense stéphanoise : « Enfin, du dépassement de fonction et une acceptation du déséquilibre à la perte. D’ailleurs, on notera une bonne lecture du jeu par la défense résiduelle. Une structure verte pro-active ! Elle a débloqué la situation au lieu de la subir. » Le duo El Jamali – Miladinovic a particulièrement retenu l’attention de Guillou : « Intéressante, l’emprise technique d’El Jamali et Miladinovic ! Ce binôme a proposé un jeu simple, propre et fluide. » Leur performance illustre l’émergence de nouveaux leaders offensifs chez les Verts, capables de faire la différence et de porter l’équipe dans les moments clés. Guillou souligne enfin la contribution des joueurs entrés en cours de match, tout en appelant à davantage de régularité : « Les joueurs venus du banc ont été concernés (Davitashvili peut et doit faire plus). »