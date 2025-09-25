Interrogé sur son but aérien face à Brann Bergen (2-1), l’attaquant du LOSC Olivier Giroud s’est comparé à Cristiano Ronaldo, également réputé pour sa détente verticale.

Entré en jeu à la 67e à la place de l’autre buteur lillois de la rencontre, Hamza Igamane, Olivier Giroud n’a eu besoin que de treize minutes pour trouver la faille au sein de la défense de Brann Bergen. Sur un centre venu de la droite de Tiago Santos, l’attaquant du LOSC s’est élevé au second poteau pour marquer d’une tête imparable. Et devenir, à 38 ans, 11 mois et 26 jours, le plus vieux buteur français en Coupe d’Europe. Un joli cadeau à cinq jours de son anniversaire !

Ronaldo n’avait que 34 ans lors de son fameux but avec la Juve

Interrogé par Canal+ après la partie, le champion du monde 2018 a fait un parallèle avec Cristiano Ronaldo : « Dans ce genre de situation, c’est difficile pour le défenseur parce qu’il recule et moi j’arrive lancé. On avait fait l’éloge de Ronaldo qui sautait haut, c’est vrai qu’avec l’âge il y a des choses qui ne bougent pas trop (sourire). C’est le timing, mais j’ai aussi un bon ballon de Tiago (Santos) ». CR7 avait fait halluciner la planète football par sa détente verticale un soir de but à Marassi avec la Juventus, en décembre 2019. Mais il n’avait « que » 34 ans…

Olivier Giroud en a quasiment cinq de plus et il a été « flashé » à deux mètres au-dessus du sol. Une énième preuve de l’incroyable forme physique du vétéran du LOSC !