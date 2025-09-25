LOSC – Brann Bergen : Giroud sauve encore les Dogues !
LOSC – Brann Bergen : Giroud sauve encore les Dogues !

La joie d'Olivier Giroud après son but contre Brann Bergen.
Raphaël Nouet
25 septembre 2025

Entré en jeu en seconde période, Olivier Giroud a inscrit le second but d’un LOSC bien secoué par Brann Bergen lors de son entrée en lice en Europa League (2-1).

Bruno Genesio peut dire un grand merci à Olivier Giroud ! La recrue star de l’été lillois lui a permis de prendre un point contre Brest (3-3) lors de l’ouverture de la saison et de décrocher les trois points, une semaine plus tard, face à Monaco (1-0). Ce soir, face à Brann Bergen, c’est lui qui a offert la victoire au LOSC pour son entrée en lice en Europa League, d’une belle tête suite à un centre au second poteau ! Grâce à son attaquant vétéran de 38 ans, le club nordiste démarre du bon pied sa campagne européenne tout en tournant la page du derby perdu (0-3) samedi dernier.

Brann Bergen a touché deux fois les montants

Mais que ce fut dur pour les Dogues ! Les Norvégiens ont joué crânement leur chance, touchant les montants à deux reprises, une par mi-temps. Faute d’efficacité, c’est Igamane qui a ouvert la marque à la 54e minute en se trouvant à point nommé pour reprendre un centre devant le but. Mais Brann a égalisé six minutes plus tard par Magnusson. Et alors que les visiteurs semblaient les plus à même de s’imposer, Olivier Giroud a surgi au second poteau pour offrir la victoire à son équipe.

Bruno Genesio avait décidé de faire tourner ce soir, ce succès le conforte dans son choix. Mais cela a été vraiment laborieux pour le LOSC, qui devra montrer autre chose dimanche contre Lyon.

La joie d'Olivier Giroud après son but contre Brann Bergen.
