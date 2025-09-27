ASSE – Guingamp : Horneland prêt à tout changer dans son onze ?

Avec un effectif renforcé à l’ASSE, Eirik Horneland pourrait remanier son équipe de départ contre l’En Avant de Guingamp (20h).

On ne change pas une équipe qui gagne. Mais il faut aussi savoir gérer son équipe intelligemment. C’est ce que devrait faire Eirik Horneland pour le match entre l’ASSE et l’EA Guingamp, ce soir à Geoffroy-Guichard (20h).

Pour ce faire, L’Équipe annonce plusieurs changements dans le onze de départ des Verts. Joao Ferrira de retour, Maxime Bernaeur devrait glisser au poste de latéral gauche et envoyer Annan sur le banc de touche.

Au milieu de terrain, l’interim d’El-Jamali et d’Igor Miladinovic devrait se terminer au profit du tandem Mahmoud Jaber – Aimen Moueffek. Dans le secteur offensif, Zuriko Davitashvili est annoncé titulaire devant Augustine Boakye, pourtant auteur d’un excellent début de saison. A confirmer sur les coups de 19h.