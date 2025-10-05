Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps verra sa mission prendre fin après le Mondial 2026. Et son avenir pourrait s’écrire en Ligue 1…

Le temps est désormais compté pour Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, 14 ans après son arrivée chez les Bleus. Mais à 56 ans, « DD » n’est pas prêt d’arrêter sa carrière d’entraîneur. En effet, à l’occasion de la séquence « Oui / Non » sur Téléfoot animée par Saber Desfarges, le sélectionneur des Bleus a laissé entrevoir, entre franchise et sous-entendus, ce qu’il envisage pour l’après-sélection.

Deschamps déjà contacté par des clubs de Ligue 1 ?

Lorsqu’on lui demande s’il pourrait prendre une année de repos une fois son aventure terminée avec les Bleus, la réponse fuse : « Prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non. » Une coupure prolongée n’est donc pas dans ses plans. Et la piste d’un retour dans le championnat de France ? Deschamps ne ferme pas la porte : « Coacher en Ligue 1, c’est possible ? Je ne m’interdis rien. » La question des sollicitations arrive ensuite.

A-t-il déjà été approché par un club ? Sa réplique est immédiate : « Des clubs m’ont-ils approché ? Non… » Mais l’expression de son visage, assortie d’une petite grimace, en dit peut-être plus que son mot lui-même. De quoi nourrir les spéculations autour d’un avenir qui reste volontairement flou. Avec 269 matchs de Ligue 1 à son actif en tant que coach avec Monaco et l’OM, Deschamps pourrait-il renouer avec le championnat de France dès la saison prochaine ? Seul l’avenir nous le dira…