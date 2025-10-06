Stade Rennais : le terrible aveu de Pierre Ménès au Havre, Beye déjà en grand danger !

Le Stade Rennais a encore laissé filer des points précieux ce dimanche au Havre (2-2). Une nouvelle contre-performance qui commence sérieusement à agacer les observateurs, mais aussi les supporters.

Si le Stade Rennais a montré de belles choses en début de rencontre, la seconde période a une nouvelle fois fait ressurgir les vieux démons au Havre, qui a remonté deux buts en seconde période. Ce n’est pas la première fois que ce scénario arrive cette saison au club breton. Et pour Pierre Ménès, le mal est profond.

Sur sa chaîne YouTube, le consultant n’a pas mâché ses mots : « Rennes a une nouvelle fois déçu malgré un très bon début de match au Havre. Encore une fois, Rennes joue une mi-temps sur deux et en Ligue 1, ça ne suffit pas. »

En Ligue 1, des demi-matches ne suffisent pas

Le constat est simple : trop inconstants, trop friables, les hommes d’Habib Beye sont incapables de tenir un match complet. Et si cette tendance se confirme, elle pourrait bien coûter cher dans la course aux places européennes, voire fragiliser le projet initié par le nouvel entraîneur du Stade Rennais.

Car au-delà des résultats, c’est une dynamique inquiétante qui se dessine. Incapables de maintenir le rythme, les Rennais donnent le sentiment d’avancer à reculons, alors que les ambitions du club sont élevées. L’enthousiasme du début de saison, marqué par l’arrivée de Beye, pourrait vite s’estomper si ce défaut majeur n’est pas corrigé.