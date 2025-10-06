L’Algérien, aujourd’hui à Neom, est rattrapé par la justice britannique…

Selon RMC, Saïd Benrahma, ancien joueur de West Ham et de l’OL, transféré à Neom l’été dernier contre 13 millions d’euros, est poursuivi devant la justice anglaise après une attaque de ses chiens en 2023.

Les faits remontent à juillet 2023 quand son American Bully « hors de contrôle » aurait attaqué la victime qui se promenait à côté de chez lui. Un Bulldog américain qui lui appartenait est aussi suspecté de s’en être pris à l’homme pendant sa promenade. L’Algérien est poursuivi pour possession de chiens dangereusement incontrôlables.

Benrahma risque une amende et même une peine de prison

Les sanctions encourues vont d’une amende à une peine de prison, en passant par l’interdiction de posséder des chiens et leur euthanasie. Le joueur devait être entendu jeudi dernier devant le tribunal de Willesden mais il n’a pas pu répondre à la convocation. Son avocat a demandé à renvoyer l’affaire, pour laquelle l’accusé présumé devrait nier les faits.