Les infos du jour : Thauvin revient chez les Bleus, inquiétudes pour Mbappé et Barcola, Aguerd agressé
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 6 octobre 2025.
La grosse info : Thauvin remplace Barcola en équipe de France
Le Lensois fait son retour après 6 ans d’absence
RC Lens, équipe de France : Thauvin de retour chez les Bleus !
Equipe de France : Mbappé ne s’est pas entraîné
Real Madrid, équipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Mbappé
Real Madrid : Mbappé a mis un énorme stop à une starlette de télé-réalité !
PSG : le mystérieux rapprochement entre Mbappé et Luis Enrique
Mais aussi…
LOSC – PSG (1-1) : une polémique liée à l’extrême droite a éclaté en tribunes
OM : Aguerd agressé à Marignane !
OM Mercato : C’est officiel pour Corinne Diacre, ses premiers mots en tant que Marseillaise
L’OM colle encore une honte absolue à l’ASSE !
OM : un joli lot de consolation pour Angel Gomes
OM : Rabiot, nouveau règlement de comptes loin de Marseille !
OM, FC Nantes, RC Lens, PSG, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type de la 7e journée de L1
Ligue 1 : l’ancien président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère se lance dans la politique
FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes
FC Nantes : après Castro, Lopes recadre Abline & Co !
Un entraîneur de Ligue 1 sur le point de sauter, ce n’est pas Habib Beye !
Stade Rennais : le terrible aveu de Pierre Ménès au Havre, Beye déjà en grand danger !
Stade Rennais : Beye a secoué ses joueurs au Havre, une réponse cash des dirigeants tombe !
Stade Rennais : Habib Beye tape du poing sur la table après le nul au Havre
Revue de presse : Mandanda voit loin pour l’OM, la cote de Beye au plus bas au Stade Rennais !
OL – Toulouse (1-2) : l’analyse cinglante de Pierre Ménès sur le faux pas des Gones
ASSE : Ferreira dans l’équipe type de L2, une erreur de casting ?
ASSE : Horneland a recadré un joueur inattendu après Montpellier
ASSE : à Montpellier, Guillou a vu un acte en or qui va changer la saison des Verts
ASSE : un grand retour pour les Verts fait trembler toute la Ligue 2 !
ASSE : Aïmen Moueffek a mis tout le monde en garde après Montpellier
FC Barcelone : Deco a déjà trouvé le sauveur du Barça au Mercato
FC Barcelone Mercato : un successeur totalement inattendu à Lewandowski !
Revue de presse espagnole : enfin un 9 au Real Madrid, crise ouverte au FC Barcelone !