Il profite de la blessure de Barcola… Florian Thauvin (32 ans) avait été performant en Serie A à Udine et il l’est en L1 depuis son retour en France, avec le Racing Club de Lens 2 buts en 7 apparitions. L’ailier droit était pré-sélectionné par Didier Deschamps et son retour en équipe de France est […]