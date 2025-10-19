OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise ! 
FC Nantes Mercato : un attaquant de MLS ouvre un premier dossier épineux pour janvier 

Ignatius Ganago
Bastien Aubert
19 octobre 2025

Prêté par le FC Nantes au New England Revolution jusqu’en janvier 2025 avec option d’achat, Ignatius Ganago (26 ans) semble déjà prêt à s’inscrire dans la durée de l’autre côté de l’Atlantique. 

Quel avenir pour Ignatius Ganago ? Auteur d’une belle première saison en MLS, l’attaquant du FC Nantes confie sa satisfaction et son envie de rester au New England Revolution à la fin de son prêt cet hiver : « Oui je veux rester ici, bien sûr. J’aime tout ici, la Ligue, mes partenaires, le staff, la ville. Si j’étais seul à décider, bien sûr que je resterais. »

Arrivé au FC Nantes en 2021, Ganago avait connu des hauts et des bas sous le maillot jaune et vert, mais son prêt aux États-Unis lui a offert un nouvel élan. Véritable atout offensif pour le New England Revolution, il s’est rapidement adapté au style de jeu nord-américain et commence à devenir un joueur clé de l’effectif. En 20 matches, il totalise 3 buts et 4 passes décisives.

Ganago veut rester en MLS

L’option d’achat incluse dans le prêt pourrait bientôt devenir un dossier prioritaire pour les dirigeants américains. Pour le FC Nantes, c’est aussi une manière de valoriser le joueur et de lui offrir une perspective de carrière qui lui correspond, tout en libérant une place dans l’effectif.

Si Ganago continue sur cette lancée, son avenir pourrait bien s’écrire en MLS, loin de la Ligue 1. Le FC Nantes, de son côté, garde un œil attentif sur la situation : un transfert définitif pourrait représenter une opération gagnant-gagnant, tant pour le joueur que pour les finances du club. Reste à savoir si Luis Castro compte sur lui en 2026. 

